被騙赴柬！妹視訊暗示遭侵犯　哥報警竟遭辱：賺錢賺太爽不想回來

記者吳奕靖、陳韻如／屏東報導

近日柬埔寨工作詐騙案頻傳，也引起社會恐慌。屏東原鄉受害人數最多的三地門有幾名家屬今（16）日出面召開記者會，哭訴親人疑似受虐、遭侵犯，請求社會大眾協助，而其中一名哥哥表示，自己在求助警方時卻遭到羞辱，「你妹妹就是出去賺錢賺太爽，不想回來了啦！」讓他相當心痛。

▲屏東三地門原鄉部落傳出有不少青年赴柬埔寨打工遭囚，成為原鄉受騙人數最高的地區。（圖／記者吳奕靖翻攝）

屏東縣政府警察局受理出國詐騙案件超過50件，其中原鄉就佔了將近三分之一，且以三地門鄉人數為最多。而今三地門4名被害家屬出面召開記者會，其中一名哥哥表示，自己與妹妹出身貧困家庭，父母從小就不在，某日妹妹突然說要離家工作，自此便再未返家。

哥哥表示，他與妹妹每天視訊聯繫，而妹妹也很聰明，即使被控制了，仍會在視訊時刻意帶出一些畫面讓他了解情況。哥哥說明，常常在妹妹的視訊畫面中看見有男生的腳，且以他對妹妹的了解，妹妹不是喜歡穿短褲的人，但妹妹卻多次將畫面帶到自己的大腿內側，「一個女生在這麼多男生的環境怎麼可能穿這樣」，他因此推斷，妹妹很明顯是遭受凌虐或被侵犯。

▲三地門受害家屬出面受訪 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

哥哥提到，因妹妹曾經失聯，而妹妹對此的說法是，自己原本要到歐洲的葡萄場工作，但因與男友想家而逃跑，才繼續滯留在柬埔寨，而他不知道妹妹的話是真是假，「如果是真的，那她被侵犯的事實就很明確了」。

由於此詐騙案備受矚目，消息也疑似傳到詐騙方耳裡，哥哥就提到，妹妹昨（15）日在跟她聯繫時，不斷詢問她是否有報警，「我一聽就知道一定是被逼著問的」，但他也確實聯絡過很多管道，希望能得到幫助。

不過令哥哥心寒的是，當他真的求助警方時，卻遭到警方羞辱。他進一步說明，當他到警局報警時，警方竟對著他說，「你妹妹就是出去賺錢賺太爽，不想回來了啦！」此話聽在他耳裡也是相當刺耳。哥哥認為，今天有多少的家屬在擔心自己的孩子，但聽到警方這一番話，會作何感想。

哥哥也忍不住情緒哽咽說道，妹妹今年才22歲，自己也只有23歲，本來家庭就已經破碎，今天又被這樣拉扯分開，讓他食不下嚥，也睡不著覺，因此今天決定站出來，除了尋求幫助之外，也要謝謝大家願意提供原鄉原住民更多的資源。