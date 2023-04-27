獨／華夏董事會通過與台科大整併！已送教部審議　最快5月底宣布停招

▲華夏科大董事會通過和台科大整併計畫書，最快5月底宣布停招，未來改為「台科大華夏校區」。（圖／翻攝學校網站）

記者許敏溶／台北報導

國內公私校整併首例將實現！台科大與華夏科大兩校在本月11日同時舉行校務會議，兩校都通過「整併計畫書」，隨後華夏科大董事會也在上周五（21日）通過整併計畫書，台科大則在前天（25日）將整併計畫書送給教育部審議，若一切順利，預計教育部在近期就可審核通過，華夏科大也將在5月底宣布，從112學年度起停招，115學年度結束後停辦。

華夏科大去年傳出將由台科大「接收」合併，消息曝光後引發華夏師生激烈反彈，各界以為兩校合併「見光死」，但兩校私下重啟整併，並成立整併推動小組，兩校在校內召開公聽會後，本月11日中午同步舉行校務會議，兩校都通過整併計畫書。

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而在兩校校務會議通過整併計畫書後，也將計畫書送給華夏科大董事會進行討論，上周五順利通過整併計畫書，華夏科大指出，交由台科大將整併計畫書報請教育部審查；台科大則表示，已將整併計畫書送給教育部審議。

▲華夏科大董事會通過與台科大整併計畫書，台科大已將計畫書送往教育部。（圖／記者許敏溶攝）

華夏科大主秘鍾國強表示，董事會上周通過的整併計畫書內容，和上次兩校校務會議通過內容差不多，大架構都沒動，細部文字微調，不影響整個整併計畫書內容，按照計畫書規劃時程，預計5月底前華夏就會公布112學年停招，以免損害考生權益，115學年度結束後停辦。

鍾國強進一步說明，未來華夏科大將改為「台科大華夏校區」，將先借給台科大無償使用，在整併過渡期間，由兩校共同規劃使用，但中和校區維運成本要由台科大負擔，過渡期間一切如常，會讓華夏學生「原校原地畢業」，在過渡期間，台科大提供華夏科大學生圖書館資源，開放修讀學分學程、跨校選修課程免收費、兩校共同規劃微學程，並強化就業技能。

台科大校長顏家鈺則表示，台科大現有校地太小，透過整併華夏科大，可提供學校更多校地，本周二已將兩校的整併計畫書送往教育部審議，希望教育部通過，為國內公私立學校整併提供一個成功案例，而未來整併之後，「台科大華夏校區」相關維護費用，以及華夏科大教師轉任台科大專案教師的費用，雖然對台科大財務增加負擔，但校方將會想辦法籌措。

教育部則表示，已經在本周二（25日）收到兩校整併計畫書，目前正在審查中，後續待計畫書審議結果，將回復兩校。