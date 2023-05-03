女上司跨坐激吻男業務！「合照做貼圖」甜蜜開賣　嗆夫：想跟他玩

▲女上司跨坐男下屬腿上激吻被老公撞見，她回「想跟他玩」，還合出親密貼圖，老公綠炸提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／新北報導

一名已婚的人妻保險員偷吃呂姓男下屬，大膽在住家外跨坐呂男身上忘情擁吻，人妻的老公返家撞見，氣得質問妻子，妻子竟直白回答「想跟他玩」，除此之外，還發現2人在LINE上合出「愛意滿滿的貼圖」販賣，綠夫傻眼對2人提告求償200萬，法院審後判人妻與下屬需連帶賠償30萬，還可上訴。

人夫主張，他2022年9月10日晚上，在住家附近撞見妻子跨坐在呂男大腿上，2人激情擁抱接吻，他憤而質問妻子，才得知原來2人已經偷偷交往1年，並發現他們之間傳訊鹹濕煽情、甜蜜同住，妻子還會帶著小孩與呂男出遊，甚至會將2人之間的濃情密意做成LINE貼圖，放在線上販售，人夫崩潰向妻子與呂男提告求償200萬。

妻子與呂男異口同聲辯駁，表示2人只是上下屬兼搭檔的關係，當天拜訪完客戶後，呂男載她回家，呂為表達感謝指導之意，她也回以鼓勵之意，才互相擁抱；是她回到家後，突然找不到2名小孩，又遭丈夫逼迫承認婚外情，不從的話就威脅見不到孩子，只好坦承，但她與呂男其實並無逾越朋友分際。

人夫拿出當晚詢問妻子的音檔，他問妻子為什麼在呂男上面，妻回「我想跟他玩啊、我只是想抱著他」，並坦承前一晚住呂男家，也承認自己外遇、做錯了，且妻子與呂男製作的貼圖，有很多以愛心將2人合照圈住的圖示，法官認為親密的合出貼圖、加上妻子在未受脅迫下的自白，足認與呂男有超乎普通交往的關係。

審酌人妻、呂男的財產與收入，法官認為人夫求償有據，2人須共同負損害賠償30萬元，全案還可上訴。