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妻控男同事性侵！夫挺提告「結局神反轉」　收到這張才驚覺戴綠帽

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人妻告男同事性侵卻被認證是偷情，她不滿老公告她索賠，批老公濫訟謀財。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名人妻去年私約工地1名男同事吃飯喝酒，還一起到旅館開房「滾床單」，人妻事後宣稱遭男同事性侵。人夫力挺老婆提告，但收到檢方不起訴處分書驚覺自己戴綠帽，怒控妻子索賠40萬元。人妻堅稱沒外遇，反批丈夫懶散不工作、向她要錢要不到錢就濫訟謀財。台北地院審結認定人妻沒說實話，判她須賠精神慰撫15萬元，可上訴。

本案人妻和丈夫結婚10多年、育有2名子女，去年（2022年）2月，人妻傳簡訊向丈夫聲稱自己遭工地男同事性侵、公司老闆和助理陪她驗傷。人夫力挺老婆告男同事討公道，直到去年8月收到檢方寄來不起訴處分書，人夫看完一整個錯愕，這才驚覺原來他被老婆戴綠帽、還被蒙在鼓裡。

檢方偵辦結果顯示，去年2月10日晚間，人妻和男同事單獨到熱炒店吃晚飯，轉往居酒屋喝酒續攤，然後到居酒屋對面的旅館開房嘿咻。挨告男同事供稱，和人妻本來是在工地偶爾打招呼聊天的朋友，人妻主動私訊想跟他喝酒，相約吃熱炒時，人妻跟他牽手還餵他吃東西。

男同事聲稱，當晚9點多，人妻答應他提議轉往居酒屋續攤喝酒，席間人妻跟他互動親密還跟他親嘴，接著手牽手過馬路去旅館，在做愛做的事情時，因他沒戴套，僅動了2、3下，人妻喊停他就沒再繼續。

人夫恍然大悟妻子怎會從前1年（2021年）底就常藉故與他爭吵，原來是跟男同事搞曖昧，他怒控2人通姦行為侵害他的配偶權、連帶求償精神慰撫60萬元，後來撤回對妻子男同事的告訴，僅針對妻子索賠40萬元，理由是他多次希望妻子回歸家庭、斷絕跟男同事往來，妻子不聽還變本加厲，令他備受打擊而飽受精神痛苦。

人妻矢口否認婚外情，堅稱遭男同事性侵、男同事為了脫罪而謊稱彼此有不倫戀，檢察官沒查清楚就不起訴，她不懂法律而錯失聲請再議機會，人妻並反批丈夫好吃懶做、跟她要錢要不到就濫訟企圖謀財。

法官勘驗旅館櫃檯監視畫面顯示，人妻在男同事簽名登記開房時，在男同事身後走來走去，2人還多次交談，不僅行動未受限制，人妻更用雙手攀住男同事後背或拉住對方手臂，意識看來很清楚，可見她和男同事是偷情而不是被性侵，她片面認為丈夫不養家、不足以合理化她的外遇行為，考量雙方身分地位與經濟能力後，判她須賠丈夫精神慰撫15萬元，可上訴。

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