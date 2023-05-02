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社會 社會焦點 保障人權

一周激戰5次！小三爽同居人夫「祝福」正宮：早日死掉　下場慘了

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

▲台南小三同居人夫，一周激戰5次，「祝福」正宮早日死掉，下場挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台南報導

台南一名人夫在外偷吃，甚至與小三同居，多次發生性行為，正宮事後提告求償60萬元，雖然小三稱自己是基於信賴，相信人夫「單身」，但法院勘驗兩人對話，不採信她的說詞，判人夫與小三應連帶賠償正宮30萬元，可上訴。

正宮主張，小三與丈夫於2021年12月起開始交往，2人甚至於2022年3月至2023年1月間開始同居，並發生多次性行為，令她遭受莫大的精神損害，決定向丈夫與小三提告求償60萬元。

小三辯稱，她與人夫是在2022年3月至9月間同居，10月由她提出分手，雙方交往期間都是與人夫同住，實在難以預料到人夫已婚，且她基於信賴並未懷疑人夫的單身身分，就算她與人夫的互動已超出友人間合理交往程度，也不是故意的；人夫則不否認妻子的主張，但認為賠償數額過高，還需要協商。

法院調查發現，人夫曾簽下切結書坦承與小三發生外遇，並與小三同居，同居期間以一周4至5次的頻率發生性行為，承諾以後將會與小三斷絕關係，若違約的話，一次將賠償妻子30萬元，並同意孩子的監護權由妻子單獨行使，他則須負擔所有撫養費直到孩子成年。人夫與小三也曾因發生肢體衝突鬧上警局的事件，小三為此更聲請核發緊急保護令。

法院指出，小三於2022年12月14日曾傳訊息給人夫，「ㄌㄩㄝ你對你得家人有責任對我就沒有責任了，對嗎？」，也曾於同年10月份傳訊息給人夫，「祝福XXX（正宮）早日死掉」，不採信小三的說詞，判人夫與小三應連帶賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。

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