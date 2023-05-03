驚悚畫面曝！金髮猛男高樓墜地　網傳知名女主持遭抓姦現場

記者張靖榕／綜合報導

近日網路流傳一段金髮壯男徒手掛高樓外牆，下秒墜地肢體詭異扭曲的影片。網路盛傳該段畫面是中國大陸電視台知名女主持人偷吃被抓姦現場，而墜樓的金髮男更是國企老總的兒子，當小王躲牆外不幸釀意外。

▲金髮男墜樓。（圖／翻攝推特）

推特及臉書近日廣傳一段影片，中國大陸官媒《四川觀察》也將影片發布在影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）。陸媒指出，疑似是情侶吵架，男子為嚇唬女友爬出窗外卻不慎失足摔下。

▲金髮男被傳是國企老總的兒子。（圖／翻攝推特）

不過網路盛傳不同於官方媒體的另一種說法，現場事實上是濟南電視台著名女主持人的抓姦現場，該名女主持偷吃國企老總的兒子，被當場抓姦。老總兒子打赤膊只穿黃色長褲，徒手爬到高樓牆外想要躲起來，沒想到體力不支，當場從2、30層的高樓墜下，砸在水泥人行道上，四肢交叉。

部分報導指出，該名女主持人家喻戶曉，同時還是山東省唯一方言女主持，丈夫是小學老師。網路也曝光被指為墜樓男子的國企老總兒子的照片，該男身形健壯，在照片中也打赤膊。

儘管網友廣傳此一說法，不過目前當事人與警方尚未公開回應。

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