淫妻偷吃又嗜賭…遭夫狂刺8刀命危　他曝鹹濕對話淚揭失控原因

記者黃資真／高雄報導

高雄一名潘姓人夫因妻子外遇又嗜賭，離婚時妻子還要分配所有資產，想讓他「淨身出戶」，失去理智之下，在女兒面前持刀狂刺妻子8刀，遭依殺人未遂罪判處6年8月。姜女再提民事求償300萬，潘男拿出妻子外遇證據，表示雙方對話不僅鹹濕，妻子還稱「只想跟你做」，導致他患重鬱症。近日判決出爐。

▲高雄1名人夫持刀砍妻子 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

回顧此案，由於姜姓妻子好賭，不僅將潘男積蓄全賭光，還對婆婆不孝，憤而決定與妻子分居，跟母親同住，惟協議離婚時，姜妻得寸進尺，要分配全部家產，想帶錢與小王到處逍遙。

長期累積不滿的情緒下，潘男在2022年1月21日凌晨4時許，拿著料理刀衝入房間，在女兒面前大喊「妳討客兄，要讓妳死（台語）」，揮刀狂刺姜女，女兒見狀死命抱著媽媽，但姜女肩頸部、背部，以及肺臟仍中8刀，剩下一口氣倒在血泊中，潘男見狀立刻逃跑，而姜女送醫搶救後幸運存活。

逃亡期間潘男開著車在高雄、屏東亂晃，又找不到朋友幫忙，最後在友人勸說下，於犯案隔天下午到警局投案。法官認為，雖潘男患有重度憂鬱症，但針對犯案細節均能詳細描述，判斷能力未達喪失或顯著不足程度，未達減刑標準，依殺人未遂罪處6年8月定讞。

▲犯案用的料理刀。

姜妻再提民事求償，自己雖撿回一命，但傷及多處神經，導致她上身右半部不斷痠痛、麻痺，無法施力提重物，對日常生活造成莫大影響，且情緒難以平復，精神上遭受極大痛苦，加上醫藥費等求償308萬餘元。

潘男提出妻子與小王的對話紀錄，小王稱姜女為老婆，稱「晚上賞妳一砲」、「我也愛妳」、「妳不准給我騎老頭」、「我們找時間去裝避孕器好嗎」、「抱抱＋親親＋睡覺」，姜女回覆「好愛你」、「我今天超想做愛」、「只想跟你做」，強調他為此感到憤怒、痛苦，因而罹患重鬱症；而且他不僅出錢買房、生活費，分居後還須支付子女扶養費，名下已幾乎沒有存款，請求酌減慰撫金。

法官認為，姜女確實有對婚姻不忠、外遇，但僅屬侵害配偶權，客觀上難以認為發生外遇與持刀殺人具有相當因果關係，不代表姜女本身有過失，最終將慰撫金酌減為130萬元，加上醫藥費，判決潘男須賠償共138萬餘元。