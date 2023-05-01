　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

露營麻吉上了人妻！綠夫握鐵證簽百萬合解　反挨告恐嚇怒鎚了

▲▼出軌。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲一名丈夫發現妻子搞外遇，而且對象還是他的好友。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者劉人豪／台北報導

唐姓男子發現結婚13年的妻子，跟林姓人夫搞外遇，而且他們2家還是好友常常一起露營出遊，唐男透過徵信業者獲得雙方偷情證據後，找了律師陪同跟林男協商，約定好林男要給付100萬給唐男並負擔保密義務，沒想到林男不給錢還告唐男恐嚇，唐男反告林男求償100萬違約金，台北地方法院判林男應給付唐男100萬。

唐男指出他與妻子2009年結婚，育有2名子女，妻子因為和林男外遇，所以2022年4月雙方離婚，在離婚前2年，妻子對他態度冷淡，他試圖想修復情感未果，懷疑是有第三者介入，2022年2月透過徵信業者調查，發現妻子跟林男關係親密，並且獲得雙方偷情的照片影片，而這個第三者林男還是他好友，林男除了已婚，2家人還時常一起露營出遊。

唐男表示沒有將此事告訴林妻，另外找律師跟林男協商，林男始坦承錯誤並不斷致歉，兩造遂當場就和解條件進行協商，林男願意給付唐男100萬和解，並當場簽屬協議書，沒想到林男事後不僅不給錢，還告唐男恐嚇，台北地檢署認為唐男不構成恐嚇不起訴，這也讓唐男不滿林男行為，提告要求林男支付100萬。

林男辯稱，唐男揚言不和解的話，就要把他偷吃外遇的影片照片公開，因為懼怕恐致影響名譽及工作，所以在脅迫壓力下，答應賠償100萬，這樣的協議書應該是無效。

法院認為，雙方談判的便利商店是公共場所且有監視器，如果林男當時認為有遭恐嚇脅迫，可以跟店員或顧客求助，但林男不僅沒有，還要求唐男在協議書內特別載明「應負保密義務」，認為林男沒有遭恐嚇脅迫，台北地方法院判林男應給付唐男100萬。可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／BMW「心型公路」燒成廢鐵　引發山火狂燒4hrs
超殺優惠！foodpanda「5月優惠碼」一次看
名醫點名「1病毒」在社區流行！　遲早都會得
想歸化代表中華隊出戰！　內政部：依法無法申請
快訊／美國又一家銀行倒閉！　買家出手承接所有存款

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／BMW「心型公路」自撞燒成廢鐵　引發山火狂燒4hrs難撲滅

露營麻吉上了人妻！綠夫握鐵證簽百萬合解　反挨告恐嚇怒鎚了

又出包！「新冠克星」遭踢爆是偽藥　健康天使夫妻遭起訴

白賓士「路口衝出」撞倒女騎士！駕駛肇逃　警掌握身分將傳喚說明

南投媽祖廟旁鱷魚出沒！膠帶纏嘴落網畫面曝　身長40cm疑遭棄養

為母籌醫藥費！印尼女洗澡被淫老闆推倒　來台工作10天慘失身

單親爸情傷向友人預告死訊　消防破門見1歲孩陷昏迷...他下場曝

妻控男同事性侵！夫挺提告「結局神反轉」　收到這張才驚覺戴綠帽

擺脫行人地獄！汽車不禮讓「按最重罰3600」　台東警路口加強取締

泡湯驚見男拿手機閨蜜PO網控偷拍　法官判她賠5萬...正妹說話了

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

阿嬤為孫結婚紅包發愁　逗趣喊沒錢「只包20塊」

元元超會看胸部真偽：林襄是真的　被問「誰是假的？」遲疑...林莎急切割ＸＤ

王淨《人選之人》遇豬哥「申訴也沒用」　謝盈萱：我他X的想幫妳...她哭惹QQ

原民媽問女兒來自什麼族　她比手勢自信回：公主❤️

快訊／BMW「心型公路」自撞燒成廢鐵　引發山火狂燒4hrs難撲滅

露營麻吉上了人妻！綠夫握鐵證簽百萬合解　反挨告恐嚇怒鎚了

又出包！「新冠克星」遭踢爆是偽藥　健康天使夫妻遭起訴

白賓士「路口衝出」撞倒女騎士！駕駛肇逃　警掌握身分將傳喚說明

南投媽祖廟旁鱷魚出沒！膠帶纏嘴落網畫面曝　身長40cm疑遭棄養

為母籌醫藥費！印尼女洗澡被淫老闆推倒　來台工作10天慘失身

單親爸情傷向友人預告死訊　消防破門見1歲孩陷昏迷...他下場曝

妻控男同事性侵！夫挺提告「結局神反轉」　收到這張才驚覺戴綠帽

擺脫行人地獄！汽車不禮讓「按最重罰3600」　台東警路口加強取締

泡湯驚見男拿手機閨蜜PO網控偷拍　法官判她賠5萬...正妹說話了

網路報稅3大利多　系統操作「有7天」延長服務時間

南投蛇類大爆發！消防局月接282通捕蛇通報　台灣赤煉玉山現蹤

德國推全國性交通月票　1662元公車地鐵火車搭到飽

體育課跑步摔倒　16歲高中弟「眼睛遭刺穿」重傷慘死！

南韓360萬「天價香蕉」藝術品　大學生整根吃光！還稱看展肚子餓

快訊／BMW「心型公路」自撞燒成廢鐵　引發山火狂燒4hrs難撲滅

日本25歲女子落選放話威脅「釋放沙林毒氣」　自稱令和麻原彰晃

黑柴坐籃子發呆石化…糗被當「娃娃機玩偶」　爸無奈：只是太累

半夜偷溜出門...抬頭見「爆氣狗頭」守樓梯監視　主人抖：不敢了

戴資穎球衣正面「沒中華隊會旗」　原因與贊助商有關

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

社會熱門新聞

3男闖科大女宿！噁撩妹子屁股很翹　最小才15歲

妻兒女友全破頭慘死　陳瑞欽殺6人伏法無人收屍

超警車被攔下！駕駛愣問：沒違法吧

即／高雄男詭躺1樓花圃　被發現已死亡

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

快訊／高雄長髮妹拒檢逃逸！　高速自撞遭逮

豐滿妹拐暗房做臉　12男客「簽下去」慘了

高二生遭6同學霸凌　壓在地上踩頭

即／神隱多日現身派出所！韓籍男友限出境

汐止獨居女社區墜落　摔2樓平台亡

即／8人登山隊攀鹿林山　6旬男不治

獨／遭控硬插還下車狂吼　特斯拉駕駛出面了

特斯拉掉天坑沒人理　車主：已被拋棄

妻控男同事性侵！夫挺提告「結局神反轉」

更多熱門

相關新聞

妻控男同事性侵！夫挺提告「結局神反轉」

妻控男同事性侵！夫挺提告「結局神反轉」

北市1名人妻去年私約工地1名男同事吃飯喝酒，還一起到旅館開房「滾床單」，人妻事後宣稱遭男同事性侵。人夫力挺老婆提告，但收到檢方不起訴處分書驚覺自己戴綠帽，怒控妻子索賠40萬元。人妻堅稱沒外遇，反批丈夫懶散不工作、向她要錢要不到錢就濫訟謀財。台北地院審結認定人妻沒說實話，判她須賠精神慰撫15萬元，可上訴。

人妻和爸斷絕關係！婆婆聽原因「從此不敢作妖」

人妻和爸斷絕關係！婆婆聽原因「從此不敢作妖」

毒犯違停辯「牙痛」拒檢　警圍捕上銬趴地慘狀曝

毒犯違停辯「牙痛」拒檢　警圍捕上銬趴地慘狀曝

「老婆1年多沒給...」飢渴人夫狂約砲5女　

「老婆1年多沒給...」飢渴人夫狂約砲5女　

教育產銷合作新模式　雲林開啟跨縣市食農教育

教育產銷合作新模式　雲林開啟跨縣市食農教育

關鍵字：

台北人妻外遇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪欣、張丹峰宣布離婚！

全台變天！　首波梅雨要來了

撐不住！高雄人最愛手搖飲「2巨頭」宣布漲價

3男闖科大女宿！噁撩妹子屁股很翹　最小才15歲

人妻出差回家見「災難現場」心寒離婚

女團握手會12歲成員「面前0粉絲」潰堤！

妻兒女友全破頭慘死　陳瑞欽殺6人伏法無人收屍

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

麥當勞宣布「大麥克醬」正式開賣

陸遊客「沒訂到旅館」　集體睡公廁過夜

海底撈吃飯打群架！店員秒衝上前收走熱湯

吳姍儒認「懷孕過程顛簸」潰堤哭了！首曝母子合照

「TOYOTA全新跑旅」現身了

奎丁揭「遭2任男友架住」施暴

「愛愛4件事」必知！泌尿醫勸：結束馬上洗GG

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD
黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面