露營麻吉上了人妻！綠夫握鐵證簽百萬合解　反挨告恐嚇怒鎚了

▲一名丈夫發現妻子搞外遇，而且對象還是他的好友。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者劉人豪／台北報導

唐姓男子發現結婚13年的妻子，跟林姓人夫搞外遇，而且他們2家還是好友常常一起露營出遊，唐男透過徵信業者獲得雙方偷情證據後，找了律師陪同跟林男協商，約定好林男要給付100萬給唐男並負擔保密義務，沒想到林男不給錢還告唐男恐嚇，唐男反告林男求償100萬違約金，台北地方法院判林男應給付唐男100萬。

唐男指出他與妻子2009年結婚，育有2名子女，妻子因為和林男外遇，所以2022年4月雙方離婚，在離婚前2年，妻子對他態度冷淡，他試圖想修復情感未果，懷疑是有第三者介入，2022年2月透過徵信業者調查，發現妻子跟林男關係親密，並且獲得雙方偷情的照片影片，而這個第三者林男還是他好友，林男除了已婚，2家人還時常一起露營出遊。

唐男表示沒有將此事告訴林妻，另外找律師跟林男協商，林男始坦承錯誤並不斷致歉，兩造遂當場就和解條件進行協商，林男願意給付唐男100萬和解，並當場簽屬協議書，沒想到林男事後不僅不給錢，還告唐男恐嚇，台北地檢署認為唐男不構成恐嚇不起訴，這也讓唐男不滿林男行為，提告要求林男支付100萬。

林男辯稱，唐男揚言不和解的話，就要把他偷吃外遇的影片照片公開，因為懼怕恐致影響名譽及工作，所以在脅迫壓力下，答應賠償100萬，這樣的協議書應該是無效。

法院認為，雙方談判的便利商店是公共場所且有監視器，如果林男當時認為有遭恐嚇脅迫，可以跟店員或顧客求助，但林男不僅沒有，還要求唐男在協議書內特別載明「應負保密義務」，認為林男沒有遭恐嚇脅迫，台北地方法院判林男應給付唐男100萬。可上訴。