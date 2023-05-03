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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美25軍火商訪台　柯文哲：應談技術轉移發展國防工業

記者陳家祥／台北報導

美台商會（USTBC）率25家國防產業公司代表團訪台，3日上午出席在台北國際會議中心舉辦的「台美國防產業論壇」。對此，民眾黨主席柯文哲受訪時說，「台灣還是要買軍火，不可能武器100%製造」；但他也認為，國防工業還是一個產業，不見得要100%買美國的，要談合作、談技術轉移，以戰養戰，搞不好可以發展自己的國防工業。

▲▼民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

柯文哲說，這次去美國在華盛頓拜訪美台商會，他們就有講要來台灣，「台灣還是要買軍火，不可能武器100%製造」；但有很多武器零件，台灣要發展無人機不一定要買美國的，台灣自己是資通訊強國，很多無人機可以自己設計、自己做。

柯文哲認為，國防工業還是一個產業，他主張不見得要100%買美國的，要談合作、談技術轉移，以戰養戰，搞不好可以發展自己的國防工業。

「談要有個目標、要有戰略在裡面。」柯文哲說，如果純粹人家叫你買什麼就買什麼，就沒什麼用。他表示，這次去美國有遇到聯邦眾議院軍事小組的召集人，才知道台灣國防預算編了，但不一定錢已經付了，錢付了東西也不一定有來，東西來了聽說有些還放在琉球跟關島。

柯文哲說，老實講，台灣人要保護自己一定要買軍購，可是軍購後面用國防機密當理由，很難去監督，「我有問過我們立委，到底情況怎樣，也沒辦法知道，所以常常這樣，政治講到最後，就是看當事者的良心，你不講我們不知道」。

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