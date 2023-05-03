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柯文哲稱「起薪低科系該縮編」惹議　她怒轟：大家都去唸醫學系？

▲▼台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨主席柯文哲日前針對畢業生低薪問題指出，系所畢業生平均起薪太低，就代表該系需要縮編，此話一出引發熱議。對此，同樣具有醫師背景的台灣基進北市黨部主委吳欣岱3日就在臉書表示，自己真的覺得很奇怪，難道用錢就真的可以砸出一個政治明星，不管品格如何、能力如何嗎？「薪水低就縮編的話那大家都去唸醫學系就好了啊！」

柯文哲日前受邀到政治大學演講，談及低薪問題時表示，低薪很大理由是因教育出問題，「教出來的學生沒那個價值」，認為系所畢業生平均起薪太低，就代表該系需要縮編，此話遭批失言，他則解釋，低薪跟很多問題都有關，他是「講太快」，因為選舉到了才被挑語病攻擊。

對此，吳欣岱大嘆，「有時候真的覺得很奇怪，難道用錢就真的可以砸出一個政治明星，不管他品格如何、能力如何嗎？」，她提到，柯文哲也已經從政十年了，對議題的研究都還停留在紅衛兵模式的鬥爭，凡事先嘴砲搏人眼球後，再罵罵執政黨，明明在社會上就是一個既得利益者的尖酸刻薄、性別歧視的老男醫樣板，卻能靠著不斷地在主流娛樂媒體的曝光塑造「和年輕人站在一起」的形象。

「不是憤世忌俗敢罵敢講就是跟年輕人站在一起欸！」，吳欣岱表示，年輕的一代，需要的是在適性發展的同時也能保障最低限度的生活條件。她認為，一個科系畢業的薪水低，應該要去思考的是它的產業發展是否過於單一？學生畢業出路受限？勞資結構是否封閉僵化？她大批，「要薪水低就縮編的話那大家都去唸醫學系就好了啊！」

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關鍵字：

吳欣岱柯文哲起薪科系醫學系

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