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民眾黨批鄭運鵬徵才資訊不透明　他一句打臉：沒徵人當然沒資料啊！

高虹安競辦發言人徐千晴。（圖／翻攝自Facebook／徐千晴）

▲民眾黨發言人徐千晴。（圖／翻攝自Facebook／徐千晴）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前表示，低薪是因教育出問題「教出來的學生沒那價值」，認為系所畢業生平均起薪太低，就代表該系需要縮編。卻被挖出民眾黨徵才啟事，黨部秘書起薪僅最低工資。民眾黨發言人徐千晴則貼出綠委鄭運鵬徵人啟事反擊，批相關資訊都不透露猶如詐騙集團，鄭運鵬則回應，辦公室目前沒有徵人，當然沒有上面資料。

鄭運鵬今則在臉書貼出民眾黨在104的徵才資訊，顯示全職的彰化縣黨部秘書起薪為26400，工作內容包括與黨員、黨友、志工、中央、地方黨部組織聯繫；具良好溝通能力；從事主委、執行長交辦事項；財務申請與管理。

鄭運鵬也酸，「民眾黨用基本工資招聘黨部秘書，驗證柯文哲主席說用香蕉只能請猴子的理論。」

對此，徐千晴回擊，民眾黨本次擴大徵才，條件也高於市場行情，公開透明，職務內容本就會根據薪資與資歷調整，這個職缺提供職場新鮮人，求職者自會評估是否合理，許多新鮮人甚至頗有經驗者都來應聘。

徐千晴也貼出鄭運鵬徵才廣告批評，反觀鄭運鵬的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步。

然而，鄭運鵬則直接在留言回應，辦公室目前沒有徵人、當然沒有透過該平台徵人，所以沒有上面資料，「這樣對您說明應該很容易理解才對。不知道您是質疑104，還是質疑沒有徵人的我？」

徐千晴則不甘示弱回批，自己社會經驗確實不如鄭運鵬，但論查詢資訊能力，應該比力挺前新竹市長林智堅論文的鄭運鵬要強多了。但徐千晴並未正面回覆鄭運鵬對徵人啟事的質疑，也引起不少網友留言批評。

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