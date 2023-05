根本沒3P！企鵝妹「純潔度測驗」真實性史曝　網驚：太誠實

▲企鵝妹來台步行環島。(圖/翻攝自企鵝妹IG)

網搜小組/鄺郁庭報導

南韓人氣實況主「企鵝妹」起初主打清純路線,後來轉型變大膽,想吸歐美觀眾,因此掉了不少台灣粉絲。但隨著她來台徒步環半島,認真態度加上每日超硬的步行公里數,讓許多台灣粉絲改觀。不過,就有人挖出企鵝妹性愛史,說她曾試過多P、無套、一夜情,結果被網友秒打臉、曝光真相,傻眼直呼根本造謠。

今(3)日有人討論企鵝妹曾試過無套性愛、一夜情、多P,指出她曾在直播時做過一個「純潔度測試(Rice Purity Test)」,在「1晚超過3次或更多性愛」、「多P」、「試過4種或以上不同的姿勢」等項目,毫不遲疑地選了「YES」。

不過,就有網友傻眼回文打臉,「直播中哪裡有說 3P 是 Yes 的= =?」並直接轉自己2年前的發文,曝光企鵝妹「純潔度測試」結果:

1.交過男朋友? →Yes, Of course

2.舌吻? →Yes

3.種過/被種過草莓? →Yes

4.親/被親過胸部? →Sure

5.親過某人腰帶以下的部位? →Sure

6.同時親超過一個人? →No

7.玩過脫衣遊戲? →Actully No

8.用圖片或影片自慰? →No

9.在房間有其他人的情況下自慰? →No

10.幫某人自慰? →Yes

11.被別人抓到在自慰? →No

12.用非生命物體自慰? →No

13.有看過色情相關的東西? →Yes

14.被男友脫過衣服? →Sure

15.和男友一起洗澡? →Sure

▲企鵝妹曾在直播中自爆性史。(圖/翻攝自企鵝妹IG)

16.由於其他人的「操作」而高潮? →No

17.和陌生人調情? →No

18.發送或收到露骨照? →Yes(如果噁男寄來的性器官照也算的話)

19.直播裸聊? →No

20.吃過避孕藥? →No

21.幫別人口交? →Sure

22.被別人口交? →Sure

23.吞精液? →噁(沒有)

24.有用過情趣用品? →No

25.做愛過? →Sure

26.一晚做愛超過三次過? →Sure

27.做愛次數超過10次? →Yes

28.有嘗試過四種以上的體位? →Sure

29.和24小時內認識的陌生人做愛? →No

30.車震? →Sure

31.野外? →No

32.3P? →No

33.性愛派對? →No

34.24小時內和兩個以上的人做愛? →No

35.有過五個以上的性伴侶? →Yes

▲不少人認為,企鵝妹也老大不小,有過性行為很正常。(圖/翻攝自企鵝妹IG)

36.拍過性愛照片/影片? →No

37.闖紅燈(月經來時發生性行為)? →Yes

38.肛交? →No

39.懷孕過? →No

40.買/賣過春? →No

41.偷窺? →No

42.亂倫? →No

43.獸交? →No

44.抽菸? →Yes

45.大麻? →Yes

46.吸毒(古柯鹼、安非他命、海洛英…等)? →No

47.在別人面前尿尿? →No

48.在大眾場合尿尿? →No

49.和年紀大超過10歲的人一起洗澡? →No

50.在飛機上做愛? →No

51.和不是男友的人約炮? →Yes(高中暗戀的對象,不過後來好像沒約成)

52.跨越超過100英里就為了做愛? →No

53.和年齡相差3歲以上的人做愛? →Yes

54.無套? →Yes

55.性病? →No

另外,原PO補充,企鵝妹在作答時,曾說自己不會自慰,「所以有關自慰的問題基本上都是No」,有看過「色色的東西」但不是成人影片,而是類似色情文學。看到「有過五個以上的性伴侶?」時,企鵝妹當時說,自己都已經快30歲了,性經驗人數超過5個人其實很正常。

至於純潔度測驗結果,原PO透露企鵝妹是拿到51分,「0分最不純潔,所以她很爽有過半。」真實測驗結果引發議論,「沒有一夜情啊!誰亂說的」、「好誠實」、「看起來正常到不行」、「推爆你這篇,不管喜不喜歡她都不要造謠」、「我比較有印象的是,企鵝妹說她自己都多老了,怎可能沒性經驗之類的話。很有道理啊!」