根本沒3P！企鵝妹「純潔度測驗」真實性史曝　網驚：太誠實

▲企鵝妹來台步行環島。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓人氣實況主「企鵝妹」起初主打清純路線，後來轉型變大膽，想吸歐美觀眾，因此掉了不少台灣粉絲。但隨著她來台徒步環半島，認真態度加上每日超硬的步行公里數，讓許多台灣粉絲改觀。不過，就有人挖出企鵝妹性愛史，說她曾試過多P、無套、一夜情，結果被網友秒打臉、曝光真相，傻眼直呼根本造謠。

今（3）日有人討論企鵝妹曾試過無套性愛、一夜情、多P，指出她曾在直播時做過一個「純潔度測試（Rice Purity Test）」，在「1晚超過3次或更多性愛」、「多P」、「試過4種或以上不同的姿勢」等項目，毫不遲疑地選了「YES」。

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不過，就有網友傻眼回文打臉，「直播中哪裡有說 3P 是 Yes 的= =？」並直接轉自己2年前的發文，曝光企鵝妹「純潔度測試」結果：

1.交過男朋友？ →Yes, Of course

2.舌吻？ →Yes

3.種過／被種過草莓？ →Yes

4.親／被親過胸部？ →Sure

5.親過某人腰帶以下的部位？ →Sure

6.同時親超過一個人？ →No

7.玩過脫衣遊戲？ →Actully No

8.用圖片或影片自慰？ →No

9.在房間有其他人的情況下自慰？ →No

10.幫某人自慰？ →Yes

11.被別人抓到在自慰？ →No

12.用非生命物體自慰？ →No

13.有看過色情相關的東西？ →Yes

14.被男友脫過衣服？ →Sure

15.和男友一起洗澡？ →Sure

▲企鵝妹曾在直播中自爆性史。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

16.由於其他人的「操作」而高潮？ →No

17.和陌生人調情？ →No

18.發送或收到露骨照？ →Yes（如果噁男寄來的性器官照也算的話）

19.直播裸聊？ →No

20.吃過避孕藥？ →No

21.幫別人口交？ →Sure

22.被別人口交？ →Sure

23.吞精液？ →噁（沒有）

24.有用過情趣用品？ →No

25.做愛過？ →Sure

26.一晚做愛超過三次過？ →Sure

27.做愛次數超過10次？ →Yes

28.有嘗試過四種以上的體位？ →Sure

29.和24小時內認識的陌生人做愛？ →No

30.車震？ →Sure

31.野外？ →No

32.3P？ →No

33.性愛派對？ →No

34.24小時內和兩個以上的人做愛？ →No

35.有過五個以上的性伴侶？ →Yes

▲不少人認為，企鵝妹也老大不小，有過性行為很正常。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

36.拍過性愛照片／影片？ →No

37.闖紅燈（月經來時發生性行為）？ →Yes

38.肛交？ →No

39.懷孕過？ →No

40.買／賣過春？ →No

41.偷窺？ →No

42.亂倫？ →No

43.獸交？ →No

44.抽菸？ →Yes

45.大麻？ →Yes

46.吸毒（古柯鹼、安非他命、海洛英…等）？ →No

47.在別人面前尿尿？ →No

48.在大眾場合尿尿？ →No

49.和年紀大超過10歲的人一起洗澡？ →No

50.在飛機上做愛？ →No

51.和不是男友的人約炮？ →Yes（高中暗戀的對象，不過後來好像沒約成）

52.跨越超過100英里就為了做愛？ →No

53.和年齡相差3歲以上的人做愛？ →Yes

54.無套？ →Yes

55.性病？ →No

另外，原PO補充，企鵝妹在作答時，曾說自己不會自慰，「所以有關自慰的問題基本上都是No」，有看過「色色的東西」但不是成人影片，而是類似色情文學。看到「有過五個以上的性伴侶？」時，企鵝妹當時說，自己都已經快30歲了，性經驗人數超過5個人其實很正常。

至於純潔度測驗結果，原PO透露企鵝妹是拿到51分，「0分最不純潔，所以她很爽有過半。」真實測驗結果引發議論，「沒有一夜情啊！誰亂說的」、「好誠實」、「看起來正常到不行」、「推爆你這篇，不管喜不喜歡她都不要造謠」、「我比較有印象的是，企鵝妹說她自己都多老了，怎可能沒性經驗之類的話。很有道理啊！」