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根本沒3P！企鵝妹「純潔度測驗」真實性史曝　網驚：太誠實

▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

▲企鵝妹來台步行環島。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓人氣實況主「企鵝妹」起初主打清純路線，後來轉型變大膽，想吸歐美觀眾，因此掉了不少台灣粉絲。但隨著她來台徒步環半島，認真態度加上每日超硬的步行公里數，讓許多台灣粉絲改觀。不過，就有人挖出企鵝妹性愛史，說她曾試過多P、無套、一夜情，結果被網友秒打臉、曝光真相，傻眼直呼根本造謠。

今（3）日有人討論企鵝妹曾試過無套性愛、一夜情、多P，指出她曾在直播時做過一個「純潔度測試（Rice Purity Test）」，在「1晚超過3次或更多性愛」、「多P」、「試過4種或以上不同的姿勢」等項目，毫不遲疑地選了「YES」。

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不過，就有網友傻眼回文打臉，「直播中哪裡有說 3P 是 Yes 的= =？」並直接轉自己2年前的發文，曝光企鵝妹「純潔度測試」結果：

1.交過男朋友？　→Yes, Of course
2.舌吻？　→Yes
3.種過／被種過草莓？　→Yes
4.親／被親過胸部？　→Sure
5.親過某人腰帶以下的部位？　→Sure
6.同時親超過一個人？　→No
7.玩過脫衣遊戲？　→Actully No
8.用圖片或影片自慰？　→No
9.在房間有其他人的情況下自慰？　→No
10.幫某人自慰？　→Yes
11.被別人抓到在自慰？　→No
12.用非生命物體自慰？　→No
13.有看過色情相關的東西？　→Yes
14.被男友脫過衣服？　→Sure
15.和男友一起洗澡？　→Sure

▲企鵝妹自爆隆乳。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

▲企鵝妹曾在直播中自爆性史。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

16.由於其他人的「操作」而高潮？　→No
17.和陌生人調情？　→No
18.發送或收到露骨照？　→Yes（如果噁男寄來的性器官照也算的話）
19.直播裸聊？　→No
20.吃過避孕藥？　→No
21.幫別人口交？　→Sure
22.被別人口交？　→Sure
23.吞精液？　→噁（沒有）
24.有用過情趣用品？　→No
25.做愛過？　→Sure
26.一晚做愛超過三次過？　→Sure
27.做愛次數超過10次？　→Yes
28.有嘗試過四種以上的體位？　→Sure
29.和24小時內認識的陌生人做愛？　→No
30.車震？　→Sure
31.野外？　→No
32.3P？　→No
33.性愛派對？　→No
34.24小時內和兩個以上的人做愛？　→No
35.有過五個以上的性伴侶？　→Yes

▲企鵝妹自爆隆乳。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

▲不少人認為，企鵝妹也老大不小，有過性行為很正常。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

36.拍過性愛照片／影片？　→No
37.闖紅燈（月經來時發生性行為）？　→Yes
38.肛交？　→No
39.懷孕過？　→No
40.買／賣過春？　→No
41.偷窺？　→No
42.亂倫？　→No
43.獸交？　→No
44.抽菸？　→Yes
45.大麻？　→Yes
46.吸毒（古柯鹼、安非他命、海洛英…等）？　→No
47.在別人面前尿尿？　→No
48.在大眾場合尿尿？　→No
49.和年紀大超過10歲的人一起洗澡？　→No
50.在飛機上做愛？　→No
51.和不是男友的人約炮？　→Yes（高中暗戀的對象，不過後來好像沒約成）
52.跨越超過100英里就為了做愛？　→No
53.和年齡相差3歲以上的人做愛？　→Yes
54.無套？　→Yes
55.性病？　→No

另外，原PO補充，企鵝妹在作答時，曾說自己不會自慰，「所以有關自慰的問題基本上都是No」，有看過「色色的東西」但不是成人影片，而是類似色情文學。看到「有過五個以上的性伴侶？」時，企鵝妹當時說，自己都已經快30歲了，性經驗人數超過5個人其實很正常。

至於純潔度測驗結果，原PO透露企鵝妹是拿到51分，「0分最不純潔，所以她很爽有過半。」真實測驗結果引發議論，「沒有一夜情啊！誰亂說的」、「好誠實」、「看起來正常到不行」、「推爆你這篇，不管喜不喜歡她都不要造謠」、「我比較有印象的是，企鵝妹說她自己都多老了，怎可能沒性經驗之類的話。很有道理啊！」

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