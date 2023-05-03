徐巧芯爆5／17必徵召侯友宜　他曝「最大隱憂」：未來一周風向亂

▲朱凱翔認為，郭台銘和韓國瑜若結盟，會成為國民黨內最大團。（圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨2024總統提名人選懸而未決，黨主席朱立倫表示會在5月中適當的時候徵召，外界則傳出日期就是5月17日的國民黨中常會。媒體人朱凱翔3日則在臉書指出，國民黨台北市議員徐巧芯爆料確定會在5月17日徵召新北市長侯友宜，但目前最大的隱憂就是若鴻海創辦人郭台銘未被提名，是否會結合前高雄市長韓國瑜的勢力，造成國民黨內大亂。

朱凱翔在臉書粉專「不演了新聞台」中指出，徐巧芯稍早在節目《誰來早餐》中爆料，國民黨「確定」將在5月17日徵召侯友宜參選總統。但他提到，問題是，郭台銘昨天向韓國瑜致歉，韓國瑜馬上接球，郭韓若結盟，絕對是黨內最大團，讓他擔憂表示，「未來一週，風向很亂。」

針對「郭韓配」，媒體人黃光芹日前也表示，若依民調來看，大局已定，就是徵召侯友宜了，除非未來10天內民調大翻盤。她認為，郭台銘唯一的轉機，就是拉攏韓國瑜的勢力，因為目前也有「挺韓反侯」的聲音出現，「除非郭台銘在剩下10天能下『白虎湯』、大翻轉，不然大局已定。」

郭台銘2日向韓國瑜鄭重道歉，表示在4年前的選戰中，對他言詞多有得罪，今年希望能和韓國瑜一起並肩作戰。對此，韓國瑜晚間也發文指出，「來者可追，奮鬥團結，記取教訓，共創勝利。」郭台銘也立即在底下留言，「『莫忘世上苦人多』韓市長，我們一起努力創造『和平、繁榮、清廉』的台灣。」，被外界視為兩人已打開心結，增添「郭韓配」的可能性。