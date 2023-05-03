郭台銘提「每縣市小型核電廠」　民進黨籲國民黨約束荒謬言論

▲鴻海集團創辦人郭台銘近期言論屢屢引發爭議。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前才為「半屏山設核電站」言論道歉，後再拋「是不是每個縣市都去找安全的核融合電廠？」引發輿論譁然。對此，民進黨發言人張志豪3日痛批，民進黨的黨公職，尤其各縣市民代對於郭台銘的荒謬言論都感到非常憂心且憤怒，因為再怎麼拚國民黨總統初選，公眾人物要有更大的社會責任，參選人的言論主張不能失序且毫無理智，請國民黨出面約束，也請新北市長侯友宜對核電立場清楚表態，尤其對核四的立場，更不能退縮。

張志豪表示，郭台銘連日來的荒謬言論已引起社會不安及恐慌，包括「高雄半屏山蓋核電廠」、「8萬機器人對打」、「不用議會監督我自己會監督」及「我當總統共機不繞台」、「不用核電就得肺癌」等，為了拚聲量救民調，連國人的生命財產安全皆可拋，令人遺憾。

張志豪指出，尤其郭台銘「一縣市一小型核電廠」核能主張，更是離譜，請國民黨縣市長立即表態，包括侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、宜蘭縣長林姿妙等縣市長，是否認同郭台銘的主張？是或否，國人需要知道清楚的答案，沒有絲毫迴避的空間。

張志豪強調，民進黨政府「非核家園」的目標確立了綠能發展的藍圖，在穩定供電的前提下逐步推動能源轉型，郭台銘隨口針對能源政策發言，極有可能誤導國人正確的認知。他說，正在競爭國民黨總統提名的侯友宜，必須說清楚自己的態度跟立場，侯身為新北市長，是否跟郭台銘一樣主張核電？郭台銘主張有條件重啟核四，侯同意嗎？

張志豪再次呼籲國民黨，為了社會的安定和諧，請國民黨約束總統初選參選人的離譜言行，實質理性的聚焦討論可行政策，而非一味的為了個人政治利益，提出扭曲背離事實且荒謬的主張，造成人民不必要的恐慌及不安。