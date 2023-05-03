藍委憂多國思考撤僑　吳釗燮否認：沒有國家在演練

▲外交部長吳釗燮應詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國軍年度重大演訓「漢光39號」演習，傳出將依照美方建議，想定開設空中安全走廊、撤離僑民等科目，不過國防部否認。此外，外交部長吳釗燮3日備詢時進一步澄清說，外交部一個個打電話去問，「沒有一個國家他們有在演練撤僑」，沒有撤僑這件事情。

國民黨立委馬文君今天上午在立法院外交及國防委員會質詢時關切軍購延宕議題，並指國軍漢光39號演習將依美方要求演練「撤僑」等項目，這是很大的警訊，包括日本、菲律賓、印尼都曾提出「撤僑」計畫，詢問是否有其他國家對外交部提出相關要求？

對此，吳釗燮回應，針對軍購延宕的相關議題，現在連美國國會議員見到我方時自己都不好意思，覺得錢收了但武器還沒有辦法交付，因此連美國的國會議員都全力協助我方來推，外交部一定盡全力協助國防部處理這件事情。

另針對馬文君提出「撤僑」說法，吳釗燮表示，外交部一個個打電話去問，「沒有一個國家他們有在演練撤僑」，甚至像印尼的政府官員都出來否認，至於有關漢光演習這次，國防部也出來否認。他說明，包括我國在內的每一個外館都有緊急應變計畫，每年都要拿出來盤點一下，看有沒有需要修改的項目，而之前美方所處理的，就是針對發生地震時其能力是否可處理，就是這樣子而已，「有關於撤僑，沒有這件事情」。