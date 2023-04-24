電子發票其實超毒！專家示警「濕手拿它更危險」：滿滿雙酚A

▲電子發票含有雙酚A，尤其用濕手拿會經皮膚吸收。（示意圖／記者周姈姈攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

塑化劑其實是一種「環境荷爾蒙」，會在體內形成假性荷爾蒙，進一步干擾內分泌系統。不過專家指出，不只塑膠類製品含有塑化劑，就連ATM的明細或收銀機的發票感熱紙，全是塑膠材質的製品，提醒民眾千萬不要用濕的手去拿，後果很嚴重！

據《 潮健康 》報導，環境荷爾蒙影響會影響心血管、代謝系統、甲狀腺、神經系統，對於越小的孩子影響越劇烈，更可能發生孩童性早熟。而報導中也提到，不只塑膠類的製品，就連ATM或收銀機的感熱紙，也充滿毒素。

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簡稱BPA的雙酚A，被合成為新型態的塑膠「聚碳酸酯」（簡稱PC），也是台灣塑膠回收辨識碼7號的塑膠，在兒童玩具、運動水壺中都很常見。但有報告指出，如果孕婦體內囤積大量「雙酚A」，生出來的孩子將來很有可能會罹患憂鬱症等精神疾病或變胖。

除了上述物品外，奶瓶、奶嘴、食物托盤，甚至是ATM或收銀機的感熱紙，全是塑膠材質的製品，研究也發現另一個可怕的事實，若用「溼手或塗了護手霜的手觸碰電子發票」，雙酚A會透過水或油性乳霜為媒介，被皮膚吸收。

在「瘦不下來竟然是因為環境賀爾蒙毒素」一書中提到，「濕手拿感熱紙」是很危險的，根據調查報告，把收銀員分組比較結果，發現「用濕的手或塗了護手霜的手」碰觸感熱紙的群組，體內雙酚A含量很高。調查報告顯示，雙酚A會透過水或油性乳霜為媒介被人體吸收，所以千萬不要用濕的手或塗了乳液的手碰觸感熱紙。

專家也透露，若不得已要使用塑膠製品時，請看標示來選擇，並記住以下3招來遠離致胖因子：

1. 盡量不用塑膠製品。

2. PP是唯一毒性較低者（聚丙烯，台灣的塑膠回收辨識碼5號）。

3. PS具致癌性，宜避免使用（聚苯乙烯，台灣的塑膠回收辨識碼6號）。

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