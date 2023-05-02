街上巧遇網友！男急相認「1句話」害她陰影重：不玩交友軟體了

▲示意圖，與本文無關。（圖／Midjourney）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友大學時很愛玩交友軟體，但大部分都只有聊天，並沒有真的碰面；直到某天，她在街上被一位網友認出，而對方事後傳訊息相認，不過直白的1句話讓她超受傷，從此也下定決心不玩交友軟體。

女網友在Dcard娓娓道來，最近某交友軟體瘋狂廣告，讓她想起大學時期很愛玩交友軟體，當初胡亂加了不少人LINE，但很多只有聊天，最後都不了了之。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到有一天，她跟同學買完飯回到教室，手機突然跳出訊息，對方是曾聊天過的對象，但彼此聊天紀錄不多，她也沒什麼印象，而男生則說，「妳剛剛是不是在藥妝店隔壁攤位買東西啊？是妳吧！」

眼看原PO一頭霧水，男生連忙解釋，「妳忘了我家住妳學校附近欸！」在她終於有點印象時，對方竟脫口一句，「妳看我有認出妳～可是妳長得跟我想像的差好多= =。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

這番話讓她超錯愕，決定不讀不回，最後男生就把她封鎖了，「我蠻無言的，連看都沒看到對方，直接被無情打槍，所以我後來都不玩交友軟體了，嚴重打擊自信。」

對此，網友們紛紛回應，「是我就問他差很多是怎樣，比較醜還是比較美」、「差好多，怎麼還認得出來？這男的單純只想PUA妳而已，別想太多」、「差很多還可以認出來哦！超欠揍」、「感覺他的普信值應該非常高」、「男的超沒禮貌」。

另外，也有女生有類似經歷，直呼「X我也遇過，穿得很邋遢蹲在某一個超商門口吃燒烤，有個很久沒聊天的網友傳訊息問我，是不是剛剛蹲在超商門口，超想找地洞鑽進去，甚至到現在我還不知道他是誰。」