企鵝妹30天環島計畫　他細看路線驚呼「太鬼了」！揪1點喊累

▲企鵝妹分享路線。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

記者施怡妏／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」宣布挑戰「徒步環島」，不少粉絲追蹤她的直播，一舉一動都成為焦點，就有網友看了環島的路線，驚呼「太鬼了吧」，明明有更快、更有效率的路線，但她卻選擇繞路，去漁人碼頭、北投。貼文曝光，網友表示根本沒差，「環島哪有什麼固定路線，爽走哪就走哪」。

有網友在PTT發文，「企鵝徒步環島還繞路也太鬼了吧」，看了企鵝妹的環島路線，發現超繞路，一般情況下，在北部應該走台2線，接關渡大橋後，走台15線去八里，再走台61往中部，「這樣是最有效率的吧？」

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但是，企鵝妹卻選擇繞路去淡水漁人碼頭、北投，「是嫌路不夠遠，還是嫌腳不夠痛啊？」他認為這些地方沒必要特別繞過去，「也太執著推廣觀光了吧，接下來各縣市，企鵝要推廣哪些景點咧？」

對此，網友認為走哪都可以，「趕路要幹嘛，跟人的互動才是重點」、「環島的目的又不是走路，走最短幹嘛」、「有人規定環島一定要固定路線嗎」、「她的目的又不是效率，是邊走邊玩」、「她又沒有時間問題，真的累了就休個幾天繼續走而已」、「不缺錢沒有時間壓力，何不隨性走」、「因為爽呀，機車環島可以24耐，也可以一周，甚至一個月，爽就好」。

事實上，企鵝妹曾在直播中透露，環島的目的是想要挑戰，要跟粉絲一起完成這項任務，也大讚台灣的風景很漂亮，，她4月23日從宜蘭出發，一路往北走，逆時針環台灣，目的地為墾丁，預計花30天完成，也感謝台灣粉絲的熱情與貼心，讓這趟旅程變得更有趣，「感覺我不是孤單一個人，有很多人幫助我」。