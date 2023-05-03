北韓非法賺外匯！俄羅斯再現血汗「北韓勞工」　每天工作16小時

▲北韓派遣大量廉價勞力前往海外賺取外匯。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）在其最高領導人金正恩上台後頻射洲際彈道飛彈（ICBM），甚至進行第6次核試驗，2017年聯合國安理會實施制裁，禁止對外派遣勞工賺外匯。豈料，隨著俄烏戰爭邁向長期化，趁著美國等西方國際社會無暇管控，北韓近來又再度向俄國派遣非法勞工，遭訪問當地的南韓教授捕獲。

南韓釜山東亞大學教授姜東完（강동완）擔任協助脫北者機構「釜山統一中心」主任，他曾著有《他們的平壤：人民的樂園沒有人民》，書中安插多張他2018年9月至2019年2月在朝中邊境拍下的北韓人民秋冬兩季生活景象的照片，近日他出訪俄羅斯遠東城市海參崴，卻無意中在大型建設工地發現「同胞」的身影、熟悉卻又陌生的語調，原來他們是來自北韓的勞工。

姜東完向南韓媒體《中央日報》獨家報料，隨著俄烏戰爭永無止盡，聯合國安理會再無心力發揮制裁作用，加上新冠疫情在全球各地已宣告結束，平壤當局再度無視國際制裁，透過因邊境管控而滯留海外的北韓勞工賺取外匯，尤其是從上周起他在海參崴市中心發現北韓勞工被投入大型建設工地，這些北韓勞工以10人一組實施團體生活、工作等。

姜東完表示，如此景象其實與新冠疫情猖獗時的2021年9月截然不同，從今年初起海參崴市區新建商業設施如雨後春筍般出現，雖然工地內也可見到來自烏茲別克的勞工，但他們多半在較不危險的低樓層工作，而北韓勞工則在較危險的高樓層工作，且他們在沒有任何安全裝置輔助下就進行鋼筋作業，一天至少需工作16個小時。

他分析，「這些北韓勞工有可能是自願做如此高風險的工作，以此收取龐大的收入。」

姜東完同時也直擊位於市中心的另一工地現場，北韓勞工就在工地旁的貨櫃屋解決吃、住，包括夜間勞動等，一天至少需工作16個小時。當地消息人士坦承，北韓勞工是最近才又被派遣至工地，分析指出北韓近年面臨嚴重的糧食危機，加上需要消耗龐大資金研發試射核武與導彈，平壤當局才以國家力量動員海外勞工賺取外匯。

當地消息人士透露，「平壤當局有意重啟派遣海外勞工，甚至向（俄國）當地發放求職廣告。這些北韓勞工不加入工會，因為平壤當局能嚴格控管勞工動向，且能輸出比中國、東歐更加低廉且更吃苦耐勞的勞力。因此，他們深受俄國當地業者和居民的喜愛，尤其北韓勞工素來以『速戰速決』的態度聞名。」

姜東完透露，他曾在海參崴當地的傳統市場碰到北韓勞工，他在公車後座訪問北韓勞工時，北韓勞工表示，「我本來是打算要回到祖國（朝鮮），但因為新冠疫情的關係，無法回去。」

▲北韓集中精力發展核武與島但遭國際制裁，民生凋敝、糧食困難，當局高度仰賴海外勞工收入。（圖／CFP）

南韓情報當局指出，直到新冠疫情以前，北韓約向中國派遣5萬名、向俄國派遣3萬名勞工，至少向海外派遣約10萬名勞工，每年總共可賺取5億美元外匯，這些北韓勞工本身只能領取薪資的10%、20%需繳交給當地政府、剩下的70%則須繳回北韓。

南韓政府核心高層人士在通話中透露，「俄羅斯遠東地區其實在產業活動上非常仰賴來自北韓的非法勞工，尤其在聯合國安理會頒佈制裁、北韓勞力出口受限後，北韓勞工薪資提高，而這也自然成為平壤當局的主要收入來源。」

據悉，北韓一再試射導彈，甚至進行第6次核試驗，對此聯合國安理會2017年頒布實施決議案第2375號，禁止各國接收來自北韓的勞工，2397號決議案更規定各國2019年12月22日前遣返北韓勞工，然而新冠疫情在全球爆發後，平壤當局2020年1月以防疫為由觀閉朝中、朝俄邊境，這些勞工只能滯留海外。

IBK經濟研究所北韓經濟組研究委員鄭有錫（정유석，音譯）指出，「北韓趁著俄烏戰爭國際社會無法有效發揮制裁作用時，全方位管控海外的搖錢樹。當美、日、韓等國際社會強化封鎖北韓竊取虛擬貨幣時，平壤當局以多變的策略分散風險。」