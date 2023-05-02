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個資外洩高風險賣場前5名曝！「蝦皮購物」781件最多

▲圖為刑事局外觀、以及該局宣導高風險賣場宣導圖。（圖／記者張君豪攝）

▲圖為刑事局外觀、以及該局宣導高風險賣場宣導圖。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局2日下午公布2023年第一季高風險賣場，這些有著個資外洩的高風險電商賣場前五名之依序為：「蝦皮購物」、「鞋全家福」、「旋轉拍賣」、「車庫娛樂」、「威秀影城」，其中衍生消費個資外洩導致的詐騙案件以蝦皮購物最多高達781件。

警方分析，「解除分期付款」詐騙手法為歹徒駭入電商業者系統資料庫，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，之後歹徒會假冒電商客服人員、致電民眾稱「工作人員操作錯誤，誤設分期付款、連續扣款、誤設會員等級、設定成團購訂單、登記為批發商」，詐團詢問民眾銀行資料，並偽冒銀行人員致電聯繫，假冒銀行人員要求民眾操作ATM、網銀、購買遊戲點數解除設定。

警方統計近期報案紀錄發現，網路拍賣平台個人賣家遭詐騙之案件亦有增加趨勢，歹徒假冒買家利用臉書Messenger、LINE或拍賣平臺私聊聯繫賣家，以「無法下單」之名義，給對方LINE ID要求私下聯絡，再假冒客服人員以「賣家未認證或簽署金流協定」等話術，騙取民眾銀行帳戶資訊，並以認證或簽署等名義，要求民眾操作ATM或網銀將騙款匯出。

警方表示，詐騙受害對象不分買家、賣家，歹徒話術讓民眾誤信為電商平台人員，都是因被指示操作匯款受騙。只要每周發生詐騙被害人案件數逾5件、疑似個資外洩電商，刑事局均會製發公文通知，並提供電商防詐作為自評表，建議高風險賣場於官方網頁明顯處加註反詐騙警語、標明客服專線及客服時間、延長客服時間至22時等相關作為。

警方也會請業者針對會員發送反詐騙提醒簡訊；同時透過165定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺。最後警方呼籲民眾，如接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+02」、「+886」等號碼，電話中如聽到關鍵字「解除分期付款設定」、「重複扣款」及「升級VIP」等關鍵字幾乎都是詐騙，民眾可立即掛斷，並打110或165反詐騙諮詢專線通報檢舉。

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