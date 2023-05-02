美菲聯合聲明維護台海和平　外交部：將持續與理念相近夥伴合作

▲美國總統拜登（Joe Biden）與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在白宮舉行會談。（圖／路透）

記者詹宜庭／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於美東時間5月1日舉行雙邊會談，會後兩人發表聲明重申維護台海和平穩定的重要性，認為這是全球安全繁榮不可或缺的要素，也強調在南海航行自由的堅定承諾。對此，外交部表示，將持續與美國及所有理念相近夥伴攜手合作，捍衛民主價值，以維護台海及區域和平、穩定與繁榮。

針對台海議題，拜登與小馬可仕在白宮舉行雙邊會談，會後兩人發表聲明ㄝ重申維護台海和平穩定的重要性，認為這是全球安全與繁榮不可或缺的要素。

對此，外交部說明，從去年開始，中國大陸屢次藉故無端升高對台脅迫及軍事恫嚇，對區域安全與穩定構成嚴峻挑戰，也引發國際社會高度關切。

外交部透露，此次美菲元首的聯合聲明是兩國繼4月11日外交、國防2+2部長級對話後，再度重申台海和平穩定關乎全球利益，凸顯區域各國對維護台海和平穩定具高度共識，外交部對此表示歡迎與肯定。

外交部強調，未來將持續與美國及所有理念相近夥伴攜手合作，捍衛民主價值，以維護台海及區域和平、穩定與繁榮。