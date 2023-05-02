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跨國WTO代表團訪台　將會行政院經貿辦

▲▼外交部誠摯歡迎歐盟、瓜地馬拉及波蘭駐世界貿易組織副常任代表訪問台灣。（圖／外交部）

▲歐盟、瓜地馬拉及波蘭駐世界貿易組織副常任代表訪問台灣。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部2日表示，歐盟、瓜地馬拉及波蘭常駐「世界貿易組織」（World Trade Organization, WTO）代表團副代表Mr. Hiddo Houben、Mr. Marco Tulio Molina Tejeda及Ms. Katarzyna Stecz應邀於5月2日至5日訪台，外交部表達誠摯歡迎，該團訪賓均為長期負責國際經貿政策，經驗豐富，此行將與我經貿主管機關就全球經貿情勢及國際合作等交換意見。

外交部表示，訪賓訪台期間將拜會「行政院經貿談判辦公室」（OTN）、經濟部國際貿易局及財政部關務署，另赴基隆關實地瞭解我國貿易便捷化成果，參訪新竹科學園區、工業技術研究院及故宮博物院等政經建設，並出席「WTO之挑戰與改革座談會」，分享WTO經貿談判脈動及未來可能發展趨勢。

外交部表示，我國自2002年加入WTO以來，積極參與WTO談判與諮商，有效維護我國產業利益，並透過WTO多邊體系與其他會員共同合作做出貢獻，訪賓此行將有助增進對我國政經建設瞭解，強化我與其他國家駐WTO代表團互動。

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