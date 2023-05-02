多圖／陳水扁北上陳情蔡英文　1009字請願書內文曝光

▲陳水扁今天前往總統府、行政院、立法院陳情請願。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，近期將發監執行。陳致中父親、前總統陳水扁2日下午前往總統府向總統蔡英文陳情，他說，《洗錢防制法》立法意旨是為了防制洗錢，不是防制參選，但今天有人誤用，說觸犯該法今後一律不得參選，這不僅無視更生保護，還違反比例原則，「乾脆廢掉褫奪公權吧，就由立法院、行政部門決定誰這輩子可以參選，誰這輩子不得參選！」

此外，《ETtoday新聞雲》稍早取得陳水扁1009字的請願書，該信函今天下午已經分別送往總統府、行政院及跨黨立法院黨團。請願書列出9點，懇請密注行政院版《公職人員選舉罷免法》修正草案，涉及違反比例原則，對輕判、准予緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，有沒有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題，特提出請願。

請願書列出9點理由如下：

第一，立法的「比例原則」指的是法律中出於保障基本人權的目的，而要求政府必須注重手段正當性的一個原則。很多時候，為了達到合法的目標，而需要採用一定的方式，這些手段有時無可避免會侵犯基本人權，因此就有「比例原則」，以在人權和手段之間做出權衡，「比例原則」是為確保基本人權免受政府各種手段過度干預而存在。

第二，傳統「比例原則」包括「適當性原則」又稱「合目的性原則」;「必要性原則」又稱「侵害最小原則」;「狹義比例原則」又稱「衡平性原則」。

第三，《憲法》第十八條規定「人民有應考試服公職之權」。人民服公職的參政權為人民所擁有的基本人權，依憲法第二十三條規定「除為防止妨礙他人自由，避免緊急危難，維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制」。

第四，「比例原則」乃法治國家中最重要的原則之一，為了在不修改憲法本文的前提下把源自國際社會的「比例原則」移植臺灣，司法院大法官常利用文義解釋的法學方法，將憲法第二十三條中「所必要者外」五個字解釋為「比例原則」，「以法律限制」五個字解釋為「法律保留原則，作為上述兩個重要原則在憲法本文上的法理依據。

第五，《公職人員選舉罷免法修正草案》比照《總統副總統選舉罷免法修正草案》，為回應民意排除黑金參選，增訂曾犯「國安三法」、《反滲透法》，以及從事製造、運輸、販售毒品及槍砲、引誘他人吸食毒品等惡行等重罪重刑及賄選相關之罪，經有罪判決確定者，不得登記為候選人，固非無見。

第六，但將洗錢罪，與黑金槍毒並列，一樣終身不得參選公職，有無違反「比例原則」，容有商榷餘地。

第七，犯洗錢罪縱判輕刑，准予緩刑或得易科罰金，也終身不得再參選，似不符「比例原則」的「合目的性原則」、「侵害最小原則」、「衡平性原則」而有違憲之虞！

第八，2022年12月15日行政院院會通過選罷法排黑修法，距11月26日執政黨在縣市長選舉失利，前後不過20天。不管是敗選檢討或黨務革新，都還在進行中，甚至還沒真正開始。行政院在那麼短的時間內要完成兩部選罷法排黑修法，難免不夠周延，百密必有一疏，以致在立法院內政委員會審查期間被部分委員提出質疑，特別是洗錢罪，無法達成共識，陳玉珍召集委員才會裁示送院會進行朝野協商審慎處理。外傳院會二讀前的朝野協商將不再討論，將逕付表決通過行政院版。

第九，是否有當，懇請密注行政院版《公職人員選舉罷免法修正草案》，涉及違反比例原則，對輕判、准予緩刑、得易科罰金的洗錢罪，有沒有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題。先在院會朝野協商審慎處理，力求周延，並保障人民的參政權，對法院輕判、緩刑、罰金的洗錢罪被告施以寬典，俾利自新並保護更生，而障人權。特提出請願事。

▼陳水扁請願書內文曝光。（圖／翻攝自請願書，下圖同）