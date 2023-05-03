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「立夏」4大禁忌　2動作惹怒門神毀前途

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲立夏後天氣逐漸炎熱。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今年24節氣的「立夏」落在5月6日，清水孟國際塔羅小孟老師今天（3日）分享相傳立夏是門神生日，有4大禁忌，包括不可坐門檻（擋住門神前途易暗黑）、別在正門口穿鞋（易惹怒門神）、忌吃過補氣食材、忌躁動與衝動。

小孟老師在臉書說，立夏在古人來說，代表的是告別春季，夏季即將開始與到來，古人通常都喜歡把立夏，當成是溫度開始要明顯升高，酷暑即將到臨，並且雷雨增多，梅雨將要開始，農作物將要進入繁衍、旺盛生長的重要節氣。

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►立夏習俗：

1、吃立夏蛋

俗話說「立夏吃了蛋，熱天不疰夏。」立夏這天起天氣漸漸炎熱，小孩的食慾容易減退，後被稱之為「疰夏」。女媧娘娘指點百姓，吃煮熟的雞鴨鵝蛋可解「疰夏」，因此後來的人才會在立夏吃蛋。

▼立下可吃雞蛋解「疰夏」。（圖／記者董美琪攝）

▲▼雞蛋,蛋,缺蛋,蛋價。（圖／記者董美琪攝）

2、立夏要吃蔬果

要吃一些涼性與溫性水果為佳，如蘋果、檸檬、櫻桃和葡萄。立夏不宜吃過飽，要給胃多留下一些空間。蔬菜可以吃苦瓜、小黃瓜，也可以多喝綠豆湯、清草茶。

►立夏禁忌：

1、不可以坐門檻

民間相傳立夏是門神的生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易暗黑。

2、不要在正門口穿鞋

立夏門神生，在正門口穿鞋容易惹怒門神，因此建議在門口旁穿鞋，避開門神比較好。

3、忌吃過補氣食材

立夏不宜吃太補，若吃太補氣容易導致上火、喉嚨乾癢、胸悶、氣血循環變差，因此立夏要多吃退火食材。

4、忌躁動與衝動

立夏不可躁動，因夏天炎熱容易與人有所結怨，不宜講話太直，也不可以衝動投資以免投資失利。

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