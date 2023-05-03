限時7天！超商咖啡茶飲「買6送3」來了　爽喝蜂蜜美式50元有找

▲7-11咖啡茶飲推出「買6送3」優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

便宜喝咖啡的機會來了！就有超商推出連續7天「咖啡茶飲買6送3」優惠，品項包含蜂蜜美式、香鑽水果茶、檸檬青茶等，每組數量皆為限量，售完為止；同步還有新品「日本艾魯比果汁」，100%濃縮還原，每口都酸甜清爽。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「立夏咖啡茶飲優惠」，5/3起至5/9止， CITY CAFE、現萃茶指定商品可享買6送3，品項包含蜂蜜美式(冰/熱)優惠價420元、西西里風檸檬系列咖啡優惠價480元、香鑽水果茶優惠價420元、一顆檸檬青茶/紅茶優惠價360元；提醒每組優惠限量3萬組，每會員限購4組，兌換期限至2023/9/30止。

▲「日本艾魯比果汁」有葡萄、蘋果2款口味。



喜愛水果風味飲品的你也絕對不能錯過新品「日本艾魯比果汁」，日本愛知縣生產100%濃縮還原，共有葡萄、蘋果2款口味，喝起來酸甜又香氣十足，且5/3起至5/30止還可享任選2件8折、3件77折。

▲bb.q CHICKEN推出限時憑證件買炸雞送鬆餅1份。（圖／業者提供，下同）

bb.q CHICKEN全門市即日起至5月12日祭出平日限定「買半雞送小鬆餅」優惠，期間凡購買任一口味半雞餐點（含半雞拼盤），即可免費吃「啾哇嘿喲小鬆餅」1份，提醒須攜帶本人「工作證」或「名片」才可享優惠。

▲小鬆餅外酥內軟。