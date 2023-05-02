武財神生日！　出現「5大徵兆」要發了

▲財神到！（示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

5月4日是「武財神」生日，清水孟國際塔羅小孟老師分享，若有五大徵兆，包括「夢到鳥與大雨」、「左眼皮上方不斷跳動」、「連續看到4」、「臉部有油光」、「看見很多青蛙與蟾蜍」，代表財神降臨。

一、夢到鳥與大雨

[廣告]請繼續往下閱讀...

最近如果夢到鳥類，暗示著喜鵲即將飛來，代表好事臨門，財氣旺盛，有中大樂透的機會。夢到雨則代表財水，雨越大，財水越多，因此夢到雨水降臨，顯示你要發了。

二、左眼皮上方不斷跳動

古人認為，所有相都有一陰一陽，一好人一壞人。因此當眼皮跳動時，會有「左眼跳財，右眼跳災」的說法。

▼小孟老師說，臉上有油光又亮的人，顯示好運與偏財運即將降臨，可試試大樂透或威力彩。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



三、連續看到「4」

4這個數字在東方代表不吉祥，但在西方代表四大元素（風、火、水、土），為四方具足、萬事圓滿意味。因此若你某些時候看時間或數字，常看到4不要恐懼，代表你最近偏財運很強。

四、臉部有油光

臉上有油光又亮的人，顯示好運與偏財運即將降臨，財運能亨通，可試試大樂透或威力彩，說不定會中獎。

五、看見很多青蛙與蟾蜍

古人認為，青蛙與蟾蜍會出入風水很好的地方，因此看到蟾蜍與青蛙，都認為是帶財。很多風水開運用品都會用蟾蜍咬錢幣，代表大吉祥。