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5月第1周！12星座運勢排名出爐　這些人當心「後悔決定」

（示意圖／pixabay）

▲5月第1周，小孟老師分享12星座的運勢排名。 （示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序來到5月第1周，相信不少民眾都會關注自己在整個月的運勢。命理專家清水孟國際塔羅牌小孟老師就在臉書上分享12星座在5月份的運勢排名，其中排名前三名的分別是雙子、金牛、牡羊，而排名倒數三名的分別是天秤、處女、水瓶。小孟老師也提醒，由於土星雙魚與火星巨蟹的關係，人們容易遇到情緒化的問題，民眾切勿在「情緒衝動」下做決定，否則可能會因此後悔，或是被迫因此出來收拾殘局。

第12名、水瓶座：抽到錢幣ace逆位

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水瓶座本月職場運勢，最近工作上會覺的壓力很大，大家好像都用放大鏡在檢視你工作上的作為，雖然你沒有犯什麼樣的大錯，但你內心確實會對自己有點沒信心，老怕事情會作不好，但其實只要平常心表現，你事情就可以處理的很好，另外在與同事上司相處，要多點圓融的心，這樣處事才會愉快。

感情方面，有情人者最近相處你會覺的很平淡，兩人需要培養一些新的興趣來交流才會有火花，單身的朋友們你們需要多透過不同管道來認識新朋友，若是沒有拓展新人脈也很難會有好的桃花。

財運方面，你們容易聽信別人奇怪的投資方案，還是要保守應對，才留的住錢。

工作運勢：★★

愛情運勢：★★★

幸運色：橘色

貴人：射手

小人：獅子

第11名、處女座：抽到聖杯ace逆位

處女座本月職場運勢，最近在工作上的氣氛會比較壓抑的感覺，因為容易碰到合作的人員找麻煩，雖然這樣的磨合過程會感到很辛苦，但只要好好的耐心處理，最後的工作成果大家會是滿意的，要記的在過程中不要過度的被對方情緒影響，這樣你工作會容易感到不開心。

在情感方面有情人者最近會覺的跟你對話很容易會有價值觀方面的衝突，兩人需要心平氣和以對，這樣感情才會長長久久，單身的朋友們，你們內心雖然想要談戀愛，但由於你們的行動力不足，不願多認識新朋友，這樣開展新戀情的機會就減少很多，要加油。

財運方面，你們需要多收集新的理財資訊，這樣對你的財務規劃才有幫助。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：咖啡

貴人：金牛

小人：雙子

第10名、天秤座：寶劍七正位

天秤座本月職場運勢，最近工作排程有點過滿讓你在身體上有點吃不消的感覺，若是工作太過繁忙，一定要學會求援，請別人協助你分擔工作的部份，若都是你一個人扛，身體早晚會出狀況。

在情感方面有情人者最近兩人需要有品質的相處，最好能創造一個小旅行，讓彼此的身心都能放鬆的相處，不要被外在事情影響到心情，單身的天秤朋友們，你們是曖昧高手，有時會讓欣賞你的人摸不著頭緒你對他人的感覺，但若對方不是你想發展的人，還是不要給對方希望比較好，以免日後作朋友都有問題。

財運方面，最近的理財投資有一些不錯的成效，要持續這樣的投資千萬不要隨意中斷。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：綠

貴人：獅子

小人：雙子

第9名、射手座：錢幣五正位

射手座本月職場運勢，最近在工作上容易會有力不從心的感覺，你以前是個對任何事都比較樂觀的人，但最近容易因為別人的一些耳語評價，影響自己的自信心，但其實你只要平常心應對這些話語，你是可以很穩定的呈現自己的能力，另外在與人溝通容易會遇到情緒化的問題，一定要冷靜應對才能把事情處理好。

在情感方面，有情人者最近容易為了一些小事不開心，為了爭輸贏兩人都不想退讓，但這樣不改善容易傷感情，要注意，單身的朋友們，你們需要多一點獨處空間才是，有時受朋友影響不好意思表達不舒服的事情，反而容易忘了自己真正的感受是什麼，不要因為人情債而勉強發展關系。

財運方面，你們容易大手大腳花錢，要精打細算才是。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：黑

貴人：天蠍

小人：獅子

第8名、雙魚座：抽到錢幣騎士正位

雙魚座本月職場運勢，現在土星正在你們雙魚一宮，以前你們日子總是過的輕飄飄的，比較少感受到責任的壓力，但土星現在進來的考驗，第一關是讓你們學會面對現實，所以你們要開始用比較務實的方向去處理事情，若是你用以前太過天真的方式作事，反而容易受到挫折要注意。

情感方面，有情人者你的另一伴會開始想認真思考未來的事，若是你也有相關的想法與計劃，這是很適合執行的時機點，單身的朋友們，你們欣賞的某人，容易在這個月份讓你看到一些意想不到的一面，而你也有可能因為這樣突然看清現實發現這個人可能不適合你，你對感情會開始愈來愈務實。

財運方面，過去不好的消費習慣要慢慢改善，不然容易會付出更大的代價來學習教訓。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：灰

貴人：水瓶

小人：雙子

第七名、魔羯座：抽到月亮牌正位

魔羯座本月職場運勢，因為你的能力太強，這個月有一種能者多勞的感覺，一不小心就會扛了太多不必要的事務在自己的身上，雖然你的人是好相處，但也不能因為這樣隨便答應別人，幫別人分擔工作，這樣反而會影響自己的作事品質，要先以自己的排程為主才是。

在情感方面有情人者最近容易會因為你的不貼心在不開心，你需要多製造一些小驚喜，讓對方覺的你夠在乎他，單身的朋友們，你們是別人眼中的好老公、老婆的人選，若是有人想牽線介紹發展感情的機會，請不要錯過認識新人選。

財運方面，最近正財運佳，適合多創造工作上的業績會有不錯成效。

工作運勢：★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：咖啡

貴人：天秤

小人：雙魚

第6名、獅子座：抽到太陽牌正位

獅子座本月職場運勢，最近在工作上容易有被重用的情況，若是想要往上升遷的朋友們會有興趣升遷，這個月一定要好好的表現自己，這樣就有機會被列入好的評價考核。

另外想變動工作的朋友們，可以試試比現在更有挑戰性的工作，也許你去作了之後可以發揮一些你意想不到的潛能。

在情感方面最近與另一伴有聚少離多的現象，兩人因為太忙在相處上的品質會有落差，雖然工作事重要，但還是要關心一下彼此才行，單身的朋友們，你們會有機會碰到朋友介紹的對象，若是有印象不錯的人，一定要好好把握機會多交流，也許以後會有機會發展感情。

財運方面，最近正財運旺，業績會有不錯的成長，但要好好理財不要衝動消費。

工作運勢：★★★★

愛情運勢女：★★★

幸運色：白

貴人：水瓶

小人：處女

第5名、天蠍座：錢幣八正位

天蠍座本月職場運勢，最近適合在工作上多表現自己，你的能力很容易受到上司的肯定，而你自己也有機會遇到好的良師，在這個月可以多找你的前輩學習，你會在他們身上得到很多有用的資訊，另外想變動工作的朋友們，可以試試外商公司，這會讓你的眼界格局更上一層樓。

在情感方面有情人者最近與另一伴感情不錯，兩人可以針對未來的事務多作討論，會有不錯的共識，單身的朋友們，你們在別人眼中是很有距離感的人，但其實你們內心是想要發展新戀情的人，建議你在這個月可以多開放一些可能性認識新朋友，也許這樣就有機會碰到你那位意中之人。

財運方面，最近對投資很有自己的想法，但不要用太多投機的方式去應對才好。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：粉紅

貴人：射手

小人：天秤

第四名、巨蟹座：抽到力量牌正位

巨蟹座本月職場運勢，這個月火星進入你的一宮，會讓你整個人作事都很有行動力的感覺，而你也可以趁這波火星的運勢來加強你落實的力量，這個月與人相處上容易會有衝動情緒化的現象會有得罪人的機會，凡是事情圓滑的處理效果都會是比較好，若是太強硬日後反而留下把柄要注意。

在情感方面，兩人最近的相處上容易會有吵架的現象，最好要少說幾話，不要激怒對方，各退一步，海闊天空，單身的朋友們你在感情上容易會沒有安全感，所以主動來示好的人，你們反而會怕怕，但若是你也欣賞你就不用想太多。

財運方面，你們需要保守處理錢，若是情緒性容易大破財。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：黑

貴人：雙魚

小人：牡羊

第3名、牡羊座：抽到戰車牌正位

牡羊座本月職場運勢，木星在命宮的你，這個月在工作上的行為都容易有被放大檢視的感覺，好的會被加倍的賞識，壞也容易加倍的檢討，至於你想要有什麼樣的評價，就由你來決定，另外想變動工作的牡羊朋友們，這個月適合嚐試以前沒有作過的工作，重點是要有熱情，只要有熱情你在學習的進度就會快上很多。

在情感方面有情人者最近在相處上你總是說話會比較大聲，讓你的另一伴跟你對話都覺的有點說不清的感覺，你需要多點傾聽才能理解你的另一伴在想什麼，單身的牡羊朋友們，你們在別人眼中是個可愛的人，但有時會有少一根筋的感覺，所以有人在喜歡你，你都容易把對方當只是好朋友在對待，千萬別錯過條件不錯的人選。

財運方面，花錢容易大手大腳要節制才是。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：淺紫

貴人：射手

小人：巨蟹

第2名、金牛座：抽到女祭司正位

金牛座本月職場運勢，這個月你在工作上很有自己的想法，以前你總是比較低調行事，這個月確有種很想展現自己的欲望，就順著這個感覺去運作你想要的事，可能會有不錯的成果出現。

另外這個月你在工作上的意見分享也很容易有被重用的現象，可以多發表你的看法。

在情感方面有情人者這個月你容易因為忙自己的事而忽略另一伴的情緒，你需要多關注對方的心情，這樣才能和諧相處，單身的金牛朋友們，你們太過被動了，以至於你們欣賞的對象很快就被追走，若是有喜歡的人，一定要讓對方知道比較好。

財運方面，最近理財會有一些成效出現，要持續維持有用的理財方式，不要半途而廢。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：深藍

貴人：魔羯

小人：雙魚

第一名、雙子座：抽到寶劍六正位

雙子座本月職場運勢，這個月你是人見人愛的角色，有你在的場子都很容易打成一片, 如果有碰到搞不定的人事物，由你出馬事情很快就可以得到解決，你是大家的開心果，另外想變動工作的朋友們，容易會有新的機會來找你，你可能會因為被某人賞識而得到不錯的工作機會，可以好好把握。

在情感方面，有情人者會覺的你是個可愛的人，在跟你的相處上總是過的很自在，而你們的感情也會愈來愈升溫，單身的朋友們，你們會有很多人在喜歡你，而你有時也會曖昧不明的回應，這樣很容易讓對方心很累，如果沒有那個意思，不要玩兩面手法。

財運方面，容易會有花錢的慾望，還是要把資源分配好，才不會影響現金流。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：黃

貴人：牡羊

小人：處女

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