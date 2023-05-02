　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

搭霸王車還到派出所簽借據　桃園男多次詐騙運將下場曝

▲桃園市李姓男子明知自己沒錢仍多次搭計程車到指定地點，連續詐騙多次，共計詐欺得利9千餘元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲李姓男子明知自己沒錢仍多次搭計程車到指定地點，連續詐騙多次，共計詐欺得利9千餘元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子明知自己無錢支付計程車，去年9月凌晨透過手機APP軟體叫車服務，找來邱姓駕駛分別前往中壢、蘆竹與八德等地，積欠3,500元車資，辯稱與家人吵架，天亮就會匯錢。李男以相同方式向朱姓、魏姓運將到指定地點，卻以各種理由未付錢，甚至還騙取朱姓運將1,000元幫朋友繳費醫藥費等理由塘塞，以此方式詐其得利9千餘元未支付，被害人氣得報警提告；桃園地檢署偵結，依詐欺罪嫌將李提起公訴。

檢警調查，24歲的李姓男子去年9月9日凌晨零時許，在桃園區慈文路使用手機APP叫車服務，找來邱姓駕駛服務，先後前往中壢、蘆竹與八德等地區，積欠1,650元車資，李辯稱因與家人吵架沒辦法回家拿錢，凌晨5點天亮後就會匯錢；同日凌晨3時許，李男再度找來邱姓駕駛到蘆竹區，再度辯稱6時許親戚起床後就會匯款給邱，同日清晨7時許，李仍未付款，甚至還到蘆竹區南山派出所簽立借據給邱，總計積欠車資共計3,500元。

此外，李男還涉嫌在同年9月16日凌晨2時許，在桃園區中正路透過手機APP叫車服務找來朱姓駕駛，搭乘計程車前往大園區，途中以轉帳為由向朱姓駕駛借貸500元。後來又請朱姓駕駛回桃園區辨稱要找姊姊拿錢，並交付健保卡一張取信，但隨即下車逃離，積欠1,400元車資與借貸500元；同年月19日下午5時許，李男以相同方式叫車，找來楊姓駕駛到林口長庚醫院，辯稱朋友急需錢為由向楊借貸1,000元，後來又驅車前往大園、龜山與蘆竹等地，積欠3,000元車資與借貸1,000元，最後下車聲稱要找朋友借錢償還車資，卻趁機逃離。

檢警還查出，李於同年月日上午9時許在桃園區同德五街招攬計程車，由魏姓駕駛前往蘆竹、大園區等處，到達指定地點時聲稱要回家拿錢，卻伺機逃離，積欠魏姓運將共計1,775元車資，總計李詐騙4名計程車司機共約9千餘元。

桃檢複訊時，李男坦承犯行不諱，邱姓等4名駕駛則指證歷歷，檢方偵結依詐欺罪嫌起訴，由於李為累犯，檢察官建請法官審酌加重其刑。

 【更多新聞】

►十幾年沒上場！男打籃球心肌梗塞急送醫　心導管手術救回一命！

國1南崁段遊覽車跟太緊「5輛撞一堆」　休旅車烏龜翻...2人輕傷

疫情期間月入僅1萬元　鋼琴老師轉行當消防員！曝首次出任務超糗

 

 

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
兆豐銀美女科長是內鬼！詐貸2.8億　鑑價灌水千萬又被抓
個資外洩高風險賣場前5名　蝦皮購物最多
陳水扁衝凱道找蔡英文！　陳情全文曝光
13人吃海鮮「噴4萬1」　一票人看傻：超盤！釣出同行
23萬股民哭哭！　00900配息縮水了
總統盃金牌拳擊手淪打手！　國手選拔被淘汰變殘暴
快訊／陳水扁來了！　衝總統府陳情
快訊／郭台銘向韓國瑜道歉！　4年前有所得罪：希望能並肩作戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

兆豐銀美女科長是內鬼！夥前夫詐貸2.8億　鑑價灌水千萬又被抓

為「半屏山蓋核電」再道歉！郭台銘：只是構想　行軍禮唱國歌

桃機出包畫面曝！「貨盤卡飛機引擎」急喊芭比Q　桃勤這樣說

淫妻偷吃又嗜賭…遭夫狂刺8刀命危　他曝鹹濕對話淚揭失控原因

撞死家教師！身上10萬元+59包毒　男撇販毒「讓傳播妹嗑藥狂歡」

總統盃金牌拳擊手淪打手！國手選拔被淘汰變殘暴　昔陽光自拍照曝

個資外洩高風險賣場前5名曝！「蝦皮購物」781件最多

搭霸王車還到派出所簽借據　桃園男多次詐騙運將下場曝

揭台版柬埔寨詐團凌虐主因　警多方反制聯手臉書下架貼文3.8萬

五度判死沒用！最高法院堅持讓他活　雙屍命案兇手陳福祥逃死定讞

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

媽媽開跳BLACKPINK　兒子：就韻律舞啊！

SEVENTEEN珉奎.太妍心動身高差　比力氣放水：請妳推我吧

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

兆豐銀美女科長是內鬼！夥前夫詐貸2.8億　鑑價灌水千萬又被抓

為「半屏山蓋核電」再道歉！郭台銘：只是構想　行軍禮唱國歌

桃機出包畫面曝！「貨盤卡飛機引擎」急喊芭比Q　桃勤這樣說

淫妻偷吃又嗜賭…遭夫狂刺8刀命危　他曝鹹濕對話淚揭失控原因

撞死家教師！身上10萬元+59包毒　男撇販毒「讓傳播妹嗑藥狂歡」

總統盃金牌拳擊手淪打手！國手選拔被淘汰變殘暴　昔陽光自拍照曝

個資外洩高風險賣場前5名曝！「蝦皮購物」781件最多

搭霸王車還到派出所簽借據　桃園男多次詐騙運將下場曝

揭台版柬埔寨詐團凌虐主因　警多方反制聯手臉書下架貼文3.8萬

五度判死沒用！最高法院堅持讓他活　雙屍命案兇手陳福祥逃死定讞

肯德基「秒殺鍋物」又來了！松露起司鍋限量開賣　再抽五星飯店

北港朝天宮虎爺會　贈雲林消防局2部消防警備車

4.8折！住淡水渡假飯店「1泊2食」爽吃早餐、肋眼牛排　假日不加價

暖愛偏鄉！知本金聯世紀酒店辦公益餐會關懷體育班學生

美25軍火商訪國防院交流照片曝！　關注台灣當前防衛戰略政策

嘉市捍衛行人安全　5／1「路口不停讓行人」大執法

婚禮當天遭酒駕女高速追撞！　「新娘當場死亡」新郎重傷

阿聯酋航空夏日限定　一張登機證盡享阿聯境內數百種專屬服務

兆豐銀美女科長是內鬼！夥前夫詐貸2.8億　鑑價灌水千萬又被抓

攝影師蹲下「狂拍裙底」！車展Show Girl火大痛罵　全過程被錄下

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

社會熱門新聞

高雄正妹OL出無影腳狠踹汽車踉蹌險摔跤

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

北捷淫男狂追畫面曝！等車遭猛撲抓傷胸部

3男闖科大女宿！噁撩妹子屁股很翹　最小才15歲

即／南投女騎士遭逆撞慘死　機車起火燒成廢鐵

即／自強號撞瓦斯鋼瓶停駛　瓦斯行老闆這樣說

即／西濱公路「槽車整輛翻下橋」！駕駛鮮血流滿地

楊蕙如詐WTA補助977萬　妨害體育發展遭求重刑

竹聯最強「神祕堂口」解密！　酒店經紀兼營「流浪毒咖啡包工廠」

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

正妹員工「盜賣公司機密」成億萬富翁　內鬼畫面流出

「明道經紀人」涉掏空爆案外案　正妹內鬼身家竟2億

竹聯最強堂口「據點」曝光　入會須有3條件

更多熱門

相關新聞

遭撿屍痛醒　披浴巾衝櫃台求救

遭撿屍痛醒　披浴巾衝櫃台求救

張姓計程車司機3月間搭載1名喝到泥醉的女乘客，因為怎麼樣都問不清楚目的地，竟直接把女客載到旅館開房間，將女客衣褲脫光後指侵，昏睡中的被害人痛醒，直接衝進浴室反鎖打電話求救，等再開浴室門發現張男已經睡到打呼，才披著大浴巾從7樓直衝1樓櫃台報案逮人，北檢調查後，依趁機性交罪起訴張姓運將。

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

車資多15元　醉漢毆運將打到昏迷

車資多15元　醉漢毆運將打到昏迷

不怕求償無門！全台計程車強制投保逾150萬責任險　「6/15上路」

不怕求償無門！全台計程車強制投保逾150萬責任險　「6/15上路」

17歲槍手闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

17歲槍手闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

關鍵字：

渣男計程車詐欺得利未付車資

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶

快訊／《廚神當道》大咖主持人陳屍飯店！

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

高雄正妹OL出無影腳狠踹汽車踉蹌險摔跤

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

鳳梨認了要結婚！穩交3年突報喜：人生邁入下個階段

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

壓力大就自慰！他尻到「手都破皮了」　妻每天激愛餵不飽

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面