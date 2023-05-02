搭霸王車還到派出所簽借據　桃園男多次詐騙運將下場曝

▲李姓男子明知自己沒錢仍多次搭計程車到指定地點，連續詐騙多次，共計詐欺得利9千餘元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子明知自己無錢支付計程車，去年9月凌晨透過手機APP軟體叫車服務，找來邱姓駕駛分別前往中壢、蘆竹與八德等地，積欠3,500元車資，辯稱與家人吵架，天亮就會匯錢。李男以相同方式向朱姓、魏姓運將到指定地點，卻以各種理由未付錢，甚至還騙取朱姓運將1,000元幫朋友繳費醫藥費等理由塘塞，以此方式詐其得利9千餘元未支付，被害人氣得報警提告；桃園地檢署偵結，依詐欺罪嫌將李提起公訴。

檢警調查，24歲的李姓男子去年9月9日凌晨零時許，在桃園區慈文路使用手機APP叫車服務，找來邱姓駕駛服務，先後前往中壢、蘆竹與八德等地區，積欠1,650元車資，李辯稱因與家人吵架沒辦法回家拿錢，凌晨5點天亮後就會匯錢；同日凌晨3時許，李男再度找來邱姓駕駛到蘆竹區，再度辯稱6時許親戚起床後就會匯款給邱，同日清晨7時許，李仍未付款，甚至還到蘆竹區南山派出所簽立借據給邱，總計積欠車資共計3,500元。

此外，李男還涉嫌在同年9月16日凌晨2時許，在桃園區中正路透過手機APP叫車服務找來朱姓駕駛，搭乘計程車前往大園區，途中以轉帳為由向朱姓駕駛借貸500元。後來又請朱姓駕駛回桃園區辨稱要找姊姊拿錢，並交付健保卡一張取信，但隨即下車逃離，積欠1,400元車資與借貸500元；同年月19日下午5時許，李男以相同方式叫車，找來楊姓駕駛到林口長庚醫院，辯稱朋友急需錢為由向楊借貸1,000元，後來又驅車前往大園、龜山與蘆竹等地，積欠3,000元車資與借貸1,000元，最後下車聲稱要找朋友借錢償還車資，卻趁機逃離。

檢警還查出，李於同年月日上午9時許在桃園區同德五街招攬計程車，由魏姓駕駛前往蘆竹、大園區等處，到達指定地點時聲稱要回家拿錢，卻伺機逃離，積欠魏姓運將共計1,775元車資，總計李詐騙4名計程車司機共約9千餘元。

桃檢複訊時，李男坦承犯行不諱，邱姓等4名駕駛則指證歷歷，檢方偵結依詐欺罪嫌起訴，由於李為累犯，檢察官建請法官審酌加重其刑。