港男來台觀光竟成詐團車手　收50萬「冥地玩具鈔」當場傻眼

▲香港籍陳姓男子以觀光名義來台，卻成為騙集團車手，昨天連繫被害人出面支付投資款時被桃園警方當場逮捕。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局上週接獲被害人報案指稱，疑似被詐騙集團吸引進行投資，未料卻被對方兩度要求支付投資款項，已連續匯出2筆共計百餘萬元，昨（1）日對方又要求支付第三筆款項50萬元，他質疑有詐向警方報案；桃園警分局員警準備冥地銀行玩具鈔票50萬元面交時，當場拘捕香港籍陳姓男子到案，偵訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局指出，上週接獲被害人報案指稱，疑遭詐騙集團以「假投資真詐財」方式詐騙財物，被害人已先後兩次交付共計百餘萬元，警方受理偵辦中，未料，被害人昨天再度向警方通報，詐騙集團又連繫他交付第三次投資款50萬元，員警則於交付現場埋伏守候。

昨天下午3時許，雙方約定在桃園區中正五街某民宅前交付款項，詐團出面的取款的是35歲的陳姓男子，但陳男發現被害人交付的款項竟是冥地銀行鈔票當場傻住，埋伏員警則衝出當場人贓俱獲。

陳男辯稱，係透過網路廣告招募，以觀光名義來台擔任理財人員，主要工作是協助收款，但不知道自己成為詐諞集團車手，桃園警方偵訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並溯源追查幕後集團；警方呼籲，民眾切勿輕信未經查證投資理財等訊息，更勿隨意匯款投資，應多詳細查證以免成為詐騙集團受害人。