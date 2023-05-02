蔡培慧、四河局會勘　將修建有竹山地方記憶的防汛工程

▲立委蔡培慧邀水利署、竹山鎮公所會勘，希望為竹山鎮民修建有地方記憶的防汛工程。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為保障鄉親用路安全、兼顧在地歷史記憶，立委蔡培慧今日邀集水利署、竹山鎮長陳東睦、福興里里長林其發，共同到竹山福興二號堤防及鯉魚防汛道路會勘；蔡培慧指出，本次工程設計加入參與式討論的方法，未來周邊將會以具有地方歷史意義的石材、台灣原生種植物作為環境美化的元素。

蔡培慧表示，在110年擔任行政院中辦執行長時，就多次與水利署第四河川局討論福興二號堤防及鯉魚防汛道路的修繕計畫，第四河川局在設計期間以參與式討論，邀請在地居民參加設計討論，將在地需求納入規劃。

第四河川局長李友平表示，這項計畫在疫情期間進度稍受影響，待疫情緩和後，蔡培慧即向中央爭取3000萬元，今日現勘後將立即啟動相關發包程序，並採納陳東睦的意見，以台灣原生種且兼具美化環境的植物來綠化周邊環境，期待為地方帶來更具文化與歷史意義的生活環境。

林其發回顧，福興二號堤防周邊的石頭，是早期當地居民用扁擔一擔一擔挑過去堆疊而成，是當地人共同的歷史記憶，本次設計中能將這些石頭保留下來，讓他非常開心，也相信設施改建完成後，加上周邊植栽，會成為更美麗的鄉間小徑。