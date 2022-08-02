南投竹山發英雄帖　邀好手較量麻竹筍料理...獎金最高2萬

▲竹山鎮「2022筍筍欲動創意料理大賽」，今日起開始報名。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

5至9月是竹山鎮麻竹筍產季，竹山鎮公所為推廣在地當季、鮮嫩味美的優質麻竹筍，將於9月辦理創意料理競賽，以分組最高獎金2萬元，號召料理好手利用最道地的新鮮食材大展廚藝，也讓來到竹山的民眾可以品嘗到最美味的麻竹筍料理。

鎮公所於今日舉辦「竹山鎮2022筍筍欲動創意料理大賽」宣傳活動，鎮長陳東睦特地變裝為在地筍農造型，以扁擔與竹簍盛裝滿滿的麻竹筍，大喊「尚青抵竹山（最新鮮的在竹山）啦！」出場；現場更邀請去年「筍遇爌肉創意廚藝競賽」專業組冠軍「饗富餐廳」的當家主廚賴威翔，以麻竹筍作為主要食材導入創意，研發出一桌「麻竹筍宴」特色料理，讓全場人員都食指大動。

鎮公所指出，今年賽事定於9月16、17日登場，規劃專業組、社會組以及學生組等3項組別，每組預計邀約20隊進行初賽，每隊以2人為上限，各組取前5名進入第二天決賽；除提供每組食材費補助，也祭出高額獎金：專業組第一名獎金達2萬元、第二名1萬5000元、第三名1萬元，社會組及學生組第一名獎金1萬5000元、第二名1萬元、第三名5000元。

陳東睦表示，竹筍是竹山鎮最重要的農特產之一，從春筍到冬筍等都有種植；這次活動辦理期間適逢麻竹筍產季，邀請全國各地料理好手，將在地最新鮮的麻竹筍食材導入創新創意，進行麻竹筍創意料理的研發；報名詳情請上鎮公所網站（https://www.zhushan.gov.tw/最新消息），或電洽鎮公所觀光發展課049-2642175#610何課長或#614林小姐。