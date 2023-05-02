拒出席「指揮中心表揚會」　機師工會痛批：防疫管理政策失當

▲疫情期間機組員飽受限制，身心健康已受影響。（圖／桃機）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日正式解編，今日在台北喜來登飯店舉辦的「感恩暨授獎表揚晚會」，邀請一線有功團體出席領獎，其中包括空服員職業工會、機師工會等，然而兩大工會均不願出席，機師工會痛批「三年來疫情期間已對組員身心健康及家庭生活造成難以彌補的傷害」。

針對指揮中心今日舉辦的「感恩暨授獎表揚晚會」，機師工會表示不克參加，並指出，指揮中心於疫情期間對於航空機組員（尤其是擔任飛行工作的機師）之防疫管理政策失當、放任錯誤訊息散佈，導致社會對前艙機組員的歧視與獵巫。

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機師工會痛批，三年來工會多次表達抗議，但絕大多數時間，指揮中心在針對機組員的防檢疫政策卻依然故我，不採科學防疫，亦不落實以法行政，防疫政策過當限制人身自由與權利。

機師工會表示，三年多來的疫情期間，已經對前艙機組員的身心健康與家庭生活造成了具體且難以彌補的傷害。對於這段期間包括指揮中心在內的單位與團體對待機組員的態度，身為前艙機組員，想必都是「如人飲水、冷暖自知」

另外，空服員職業工會日前也表示不願出席，並指出「機組員在疫情期間承受的污名和被剝奪的人權，不能用頒獎來抵銷」。