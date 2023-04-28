指揮中心5／1解編　賴士葆痛批：不會忘記缺失與驚悚

▲立委賴士葆 。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

由於新冠疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心將於5月1日解編，國民黨立委賴士葆28日表示，疫情期間，台灣最不堪的風景就是搶打殘劑的亂象，為了口罩、疫苗、快篩等風吹雨打日曬的排隊，如今指揮中心解編，國人或許會忘記疫情承平的日子，卻不會忘記後半段疫情肆虐的缺失與驚悚。

賴士葆指出，防疫三年，老百姓衷心感謝第一線的醫護人員奉獻犧牲，守護國人健康。至於發號施令的疫情指揮中心，若稱勞苦，他認為「未必功高」，因為台灣防疫績效從早期的績優清零，到後期疫情爆發，呈現官員心態鬆散、沒有超前部署，且缺口罩、疫苗、快篩、藥物等，國人或許會忘記疫情承平的日子，卻不會忘記後半段疫情肆虐的缺失與驚悚。

賴士葆說明，蔡政府護航高端、擋BNT疫苗的記憶深植人心，染疫死亡的人數將近2萬人，很多死者被當有毒廢棄物倉惶埋葬，那是永遠的痛。前衛福部長陳時中說會負最後的責任，但3+11的破口，始終沒人扛責。蔡政府護高端、擋疫苗，被提告的62案均查無不法，全數不起訴。台灣是民主國家，疫苗採購的調查資料竟然要被封存30年。

賴士葆說，立法院要求調查高端疫苗EUA審查資料是否外洩，衛福部卻將報告列為密件，要再5年以後才能解密。他質疑，若非有見不得陽光的事，為何所有的調查報告都不能公諸於世？痛批「這是要不得的愚民心態，以為人民的智商都很低。」

賴士葆開嗆，疫苗採購是攸關人命的大事，蔡政府卻仍堅持意識形態優先，不以百姓的福祉為念，以至錯失、延宕經過國際認可的BNT疫苗進口的時機。疫情期間，台灣最不堪的風景就是搶打殘劑的亂象，為了口罩、疫苗、快篩等風吹雨打日曬的排隊，如今指揮中心解編，惟那些記憶不會抹滅。