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旅宿免洗備品限用令最晚7／1預告　後年全面實施

▲▼飯店備品示意圖，飯店盥洗用具，沐浴用品，沐浴組。（圖／記者蔡玟君攝）

▲後年起旅宿一次性備品將限制使用。（圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社

環保署今天表示，限制使用一次用旅宿備品的相關規範，預計今年7月1日前預告，民國114年起全面實施，業者需提供環保房型、限用塑膠製備品，預估影響業者約1.4萬家。

立法院社會福利及衛環委員會邀請行政院環境保護署報告「強化家戶與一般事業廢棄物管理因應作為」，並備質詢。

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環保署長張子敬今天備詢時表示，為減少旅宿業使用一次性用品，「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案最晚今年7月1日之前一定會預告。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌接受媒體聯訪時補充，目前訂定相關內容將在114年1月1日起全面實施。

王嶽斌說明，所謂一次用旅宿用品，定義上是塑膠製成、含塑膠材質成分的包裝、容器或物品均會納管；業者需提供環保房型，價差部分可由業者自訂，以利消費者選擇入住，評估受影響的業者約1萬4500家。

修正部分，王嶽斌指出，包含液態盥洗及保養用品等「4小瓶」（洗髮精、沐浴乳、潤髮乳、乳液等）能「以大代小」，限制一次用小瓶，改用大容量、大瓶裝，約可減少30%塑膠使用量。

另外，包含牙刷、牙膏、梳子、浴帽、刮鬍刀、刮鬍泡等「6小品」則不在環保房型客房內陳列；評估若消費者選擇自備或不使用，每人約可減少30克的塑膠廢棄物產生。

至於業者關心減少備品會影響星級旅館評鑑的部分，王嶽斌指出，已與交通部觀光局協調，台灣星級的評等會進一步修正。

王嶽斌說，現在世界各國對於開始減少一次性旅宿用品已經有共識，希望朝降低環境與社會衝擊，並兼顧經濟來發展。

▲▼環保旅店全面不提供一次性備品、續住不更換毛巾、床單等環保措施，降低環境污染、節省能源及資源消耗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲液態盥洗及保養用品等以大代小，限制一次用小瓶。（圖／花蓮縣政府提供。）

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