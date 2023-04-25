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怕洗不乾淨「6成民眾不用循環杯」　環保署：清潔有標準程序

▲▼循環杯借用服務明年元旦起跑，民眾外借要認明環保署票選出來的「齊心協力」標章。（圖／環保署提供）

▲今年起連鎖便利商店、速食店需有5%門市提供循環杯（外借杯）租借服務。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

環保署公告從今年起，連鎖便利商店、速食店需有5%門市提供循環杯（外借杯）租借服務，但根據今（25日）公布最新調查顯示，6成民眾不願使用循環杯，裹足不前最大主因是擔心洗不乾淨、與他人共用等衛生疑慮，環保署則表示，已訂定「循環杯良好服務指引」，加上業者注重商譽，都按標準程序進行，也鼓勵全民一起以「自備、重複、少用」 概念選擇循環容器餐飲服務。

環保署今天舉辦「111年綠色餐飲服務及減量行動競賽」頒獎典禮暨記者會，這項活動共有76個單位（28個政府機關、3間學校及45家餐飲業者）報名，今天3個組別共頒發51座獎項，以及32.5萬元獎勵金，其中教育部、陽明交通大學等6單位獲得環保先鋒組特優。

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「行為改變是淨零的關鍵元素。」出席頒獎典禮的環保署副署長王雅玢指出，環保署從111年6月展開綠色參與減量行動的試辦計畫，得到超過2900個機關響應，截至去年12月為止，合計已使用28.4萬個循環容器盛裝供應餐點，不使用包裝飲用水超過176萬個，若換算不使用紙餐具與飲料杯，約減少22公噸垃圾重量，或374座台北101高度垃圾堆疊量，未來將繼續循「大帶小」、「公帶私」模式，邀請更多企業及機關加入減塑行列。

▲▼環保署今天表揚綠色餐飲績優機關學校、業者。（圖／記者許敏溶攝）

▲環保署今天表揚綠色餐飲績優機關學校、業者。（圖／記者許敏溶攝）

不過，環保署從去年7月開始，推行自備飲料杯優惠5元措施，並公告從今年元旦開始，連鎖便利商店、速食店需有 5% 門市提供循環杯（外借杯）租借服務，但根據環保團體「RE-THINK重新思考」前進超商現場調查，僅4成民眾表示願意嘗試使用循環杯，等於有6成民眾不願意使用循環杯，上述6成民眾當中，超過6成民眾裹足不前最大主因，是擔心洗不乾淨、與他人共用等衛生疑慮。

對此，王雅玢回應說，保署已訂定「循環杯良好服務指引」，提供清洗業者參考，現在大家觀念進步，業者也注重其個人商譽，清潔皆按標準程序進行，請民眾不用擔心，也鼓勵全民一起以「自備、重複、少用」 概念選擇循環容器餐飲服務。

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