氣候署籌備處今揭牌　張子敬：明上半年決定碳費費率「下半年徵收」

▲氣候變遷署籌備處今天正式揭牌，未來責碳費徵收等事項。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

氣候變遷署籌備處今（22日）舉行成立揭牌典禮，將負責碳費徵收等事項，行政院長陳建仁指出，這代表政府在推動淨零排放的決心，環保署長張子敬則表示，籌備處成立後將充實人力，全力來推動碳費徵收工作，今年下半年完成所有徵收法制，碳費審議委員會在明年上半年做費率討論，明年下半年進行徵收，採取「先大後小、分階段徵收」原則，另外會搭配優惠費率及自主減量計畫，達成國家減量目標。

為因應「氣候變遷因應法」在今年2月15日總統公布施行後，亟需強化政府組織妥為因應，行政院已核定成立環境部氣候變遷署籌備處，並在今天的「世界地球日」舉行成立揭牌典禮，將專責辦理氣候變遷因應法施行後急需優先推動的12項子法，包括碳費徵收及費率等事項。

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今天上午在行政院長陳建仁、環保署長張子敬等人參與下，舉行揭牌儀式，陳建仁指出，氣候變遷署籌備處揭牌，這是我國推動淨零轉型與國家永續發展的重要里程碑，在我國2050淨零轉型的路上，行政院組織正式踏出轉型第一步，展現政府對落實氣候變遷相關行動，來推動淨零排放的決心。

而外界也相當關心氣候變遷署籌備處揭牌後，接下來碳費徵收進度，環保署長張子敬指出，因為法令在2月15日才公告，所以現在才開始相關法規規畫，對於碳費徵收，採用設計累計費率或自主減碳計畫等配套，要一起拿出來討論，不是單純只收多少錢，今年下半年會將相關規劃拿出來討論，今年底前完成所有徵收法制。

▲環保署長張子敬表示，預計明年上半年由碳費審議委員會決定碳費徵收費率。（圖／記者許敏溶攝）

張子敬強調，在法令設計上，由碳費審議委員會決定費率，所以預計明年上半年時，由碳費審議委員會做費率討論，明年下半年進行徵收，配合歐盟2026年開始的碳邊境稅徵收，台灣在2024年將相關制度建立，就可以一定時間進行外貿協商，對我國產品外銷歐盟，收費制度與採認與抵減。

至於環團喊出每公噸碳費由300元漲到500元，張子敬認為，收取碳費設計是經濟手段，不是財政工具，不是為了收多少錢，而是希望收取碳費後，能真正產生促進減碳作用，故設計有累進費率及自主減量計畫，其用意是一方面讓碳費徵收反映價錢，並且達到碳排放源願意減量，若只是講收多少錢，同一產業很容易轉嫁到價格裡，對產業減碳不會有太大作用。