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佔盪鞦韆滑手機！22歲妹被勸後「罵三字經」報警　她看告示牌傻眼

▲▼佔盪鞦韆滑手機！22歲妹被勸後「罵三字經」報警　她傻眼：真是謝了。（圖／翻攝爆料公社）

▲年輕女子被勸離盪鞦韆後，直接報警求助。（圖／翻攝爆料公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園市一名年輕媽媽日前帶孩子到莒光環保公園遊玩，發現一名戴眼鏡的年輕女子長時間坐在盪鞦韆上，便上前詢問是否可以移動位置，讓孩子們遊玩。沒想到，這名眼鏡妹直接辱罵三字經並報警，讓原PO非常傻眼，感嘆「希望這位的家長可以看到，您孩子個性嗆辣又霸道，如果今天我是脾氣火爆的人真的會氣到跟她打起來」。

該名女網友日前在臉書社團「爆料公社」發文表示，她22日帶著孩子到中壢莒光環保公園，看到一名年輕女子霸佔著盪鞦韆不給其他小朋友玩，又看到一旁有空的座椅，因此上去詢問「不好意思小朋友想要玩，妳可以去旁邊椅子滑手機嗎？」卻被年輕女子用三字經問候，反嗆「哪裡有規定只能小孩玩？」

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原PO第一時間非常傻眼，也不想再跟年輕女子爭執，便帶著孩子到一旁玩溜滑梯。然而，年輕女子竟報警後來找她對質，開頭向員警指控原PO辱罵她，雙方因此拿起手機互拍蒐證，也透過警方詢問得知該名女子22歲。

▲▼佔盪鞦韆滑手機！22歲妹被勸後「罵三字經」報警　她傻眼：真是謝了。（圖／翻攝爆料公社）

▲公園內的告示牌。（圖／翻攝爆料公社）

原PO氣不過，指著一旁的告示牌說，上方寫著適用年齡是2到12歲，認為年輕女子不該霸佔，且一旁的路人也願意作證原PO沒有辱罵，僅有年輕女子罵出三字經。

員警好言相勸，認為遊樂設施沒有強制限制滿20歲後不能遊玩，覺得是道德上的認知問題，雙方應該互退一步，直到平息雙方的情緒後才離開。

原PO在文末指出，她發文是希望這名年輕女子的家長可以看到，「您孩子個性嗆辣又霸道，如果今天我是脾氣火爆的人真的會氣到跟她打起來」、「霸佔遊戲器材是小事，對他人隨意罵三字經的態度才是大事」。

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