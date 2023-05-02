揭台版柬埔寨詐團凌虐主因　警多方反制聯手臉書下架貼文3.8萬

記者張君豪／台北報導

詐騙集團犯罪時，需要數個金融帳戶供給被害人匯款，主要規避責任，避免遭警方追查。近期，詐團常需囚禁民眾，增加人頭帳戶的使用時間。而媒體常用俗稱的「台版柬埔寨」治安事件，就是在描述台灣詐團收購民眾帳戶時，對台人實施關押拘禁的暴力犯罪過程，檢警從去年起從網路資訊防堵、民間宣導識詐、建立社區通報機制及加重罰則等多個面向進行防堵，當民眾提高警覺，擁有識詐能力，進而遠離詐騙。

▲台版柬埔寨主嫌「茶董」遭移送士檢，檢察官求處重罪。（圖／資料照片）

「台灣詐騙調查報告書」5月1日起推出「求職詐騙」，警方指出，詐團經常透過臉書、LINE平台刊登假求職廣告，誘騙民眾透過通訊軟體方式洽詢時進而販售帳戶，但因近年透過檢警大量案例宣導，販售帳戶給詐團可能涉洗錢防制法，甚至成為詐騙犯罪共犯，使得詐團近年俗稱的「收簿」工作不像早年那麼好進行。

▲台版柬埔寨主嫌「茶董」陳樺韋。（圖／記者陳以昇翻攝）

詐團想規避刑責，民眾也提高警覺，只要詐團拿走他們帳戶金融卡後，就會立刻報警，導致帳戶遭警示。根據警方統計資訊，現階段黑幫、詐團購買人頭帳戶的存活使用時間，從早年的近一月到數周；至今人頭帳戶使用效期只剩短短幾天。

因此詐團衍生出派黑幫小弟以暴力控制人頭帳戶提供者，甚至仿效自身在東南亞柬埔寨、緬甸的手法，搭配藥物，手銬、電擊棒對「人頭帳戶提供者」集權管理，這種方式，雖有效增加人頭帳戶存活率及使用時間，但也偶見就如日前震驚台灣社會的「茶董傅姊收簿集團」拘禁交簿民眾造成3人遭虐暴斃棄屍的重大治安事件。

為了避免台版柬埔寨凌虐交簿民眾致死案件再度發生，刑事局打詐中心股長邱佩俞指出，警方從訊息防堵、行為預防、犯罪偵查3方面來削減詐團犯罪氣焰；包含透過高檢署與臉書（Meta）台灣分公司建立涉詐騙貼文下架機制，從2022年11月起到2023年4月中旬，台灣檢警通報臉書（Meta）下架詐團徵才貼文達38,602則。

▲刑事局打擊詐欺犯罪中心股長邱佩俞對詐團台版柬埔寨犯罪手法防堵進行說明。（圖／記者張君豪攝）

此外，警方也針對1年內遭列為警示帳戶，同時被通報失蹤人口的案件關係人比照重大刑案列「高風險名單」管理，藉此防範人頭帳戶提供者遭拘禁，到今年4月間，全台人頭帳戶失蹤人口高達292人次，警方尋獲251人，其中有33人出境到東南亞，目前下落不明待協查者僅有8人。

警方推動民眾「識詐」宣導教育，並建立社區聯防通報機制，希望各地警察機關與鄰里長、社區大樓管委會、保全人員建立通報窗口，發現若有民眾遭拘禁情資就立即通報警方。全台警方除執行例行掃黑打詐工作外，也針對社區大樓等治安顧慮出租場所加強清查，從2022年7月到2023年4月中，溯源追查詐團收簿關押民眾犯嫌624人，偵辦案件超過34件，並成功救出446人遭拘禁民眾。

就因人頭帳戶越來越難取得，導致台灣詐團不惜引進柬埔寨軍事化極權管理手段，希望延長到手人頭帳戶使用期限，卻也因此衍生私行拘禁、關押虐待等暴力犯罪，檢警也透過以量刑基本5年有期徒刑以上起跳的「人口質押罪」究責偵辦，只要接獲通報警示戶的失蹤人口案件，均列為重大刑案偵辦，2023年間已移送9案、涉案犯罪者達41人。

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