　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「您的配送地址有誤」簡訊是詐騙　貨運業者PO文加掛對照圖澄清

▲詐騙集團以「配送地址有誤」為開頭傳簡訊給民眾，誘使民眾點進連結，進而詐騙，簡訊電話開頭的「+62 821」。（圖／記者陳詩璧截圖）

▲詐騙集團以「配送地址有誤」為開頭傳簡訊給民眾，誘使民眾點進連結，進而詐騙，簡訊電話開頭的「+62 821」。（圖／記者陳詩璧截圖）

記者陳詩璧／台北報導

台灣詐騙調查報告書4月24日這周鎖定包裹詐騙，《東森新媒體ETtoday》針對各種包裹詐騙的可能手法來剖析，除了貨品送抵時會收到簡訊通知貨已抵達門市、民眾在常收件的包裹收到幽靈包裹之外，還有詐騙集團假造「順豐速運」網站、網頁，從海外傳送簡訊到民眾手機，點開連結發現網站的頁面很擬真，分頁選項卻只有「運單追蹤」能用，就有民眾點開，差點被騙，搜尋順豐速運官網和FB社團，發現他們也是受害者。

又有簡訊詐騙了嗎？民眾手機收到一封電話開頭為「+62 821」，不是02或是+886的簡訊，內容只有「由於您的配送地址有誤，導致無法順利送達，請重新填寫配送地址」，點進網頁後，看到的是盜用「順豐速運」的LOGO，和官網比對，少了「順豐速運」4個字，分頁選項包括了運送跟服務支援都不能點選，只有出現「運單追蹤」，列出來的運單號碼跟簽收日期，底下一長串的配送日期和資料都和購買大陸物品集運的方式類似。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼詐騙集團盜「順豐速運」logo傳訊息騙民眾，以「運送地址有誤」為開頭，騙民眾點進簡訊詐騙。（圖／記者陳詩璧截圖）

▲詐騙集團盜「順豐速運」logo傳訊息騙民眾，和官網上的logo比對，發現少了「順豐速運」4個字。（圖／（左圖）記者陳詩璧截圖、（右圖）順豐速運官網）

只有「運單追蹤」能點　假網站從混淆民眾認知引導詐騙

網頁上包括了收到配送明細，2月7日在【北區項目營業部】完成分揀，準備發往集散點，2月9日的通知寫到，快件正在派送，順豐已開啟安全呼叫保護您的電話電話隱私請放心接聽。但是2月10日卻出現配送地址有誤，導致無法配送，付清運費後將重新配送，最底下出現「安排重新配送」的選項。

▲▼詐騙集團盜「順豐速運」logo傳訊息騙民眾，以「運送地址有誤」為開頭，騙民眾點進簡訊詐騙。（圖／記者陳詩璧截圖）

▲點進簡訊上所附的連結，發現選單上只有2個選項能選，一個是「運單追蹤」另一個是「安排重新配送」。（圖／記者陳詩璧截圖）

實際上到順運速運網站和臉書，發現有心人士盜用公司名稱設置假網頁，並且透過簡訊發送簡訊，吸引民眾點選匯款，過了10天，再點進去該連結，發現該網頁已變成警訊網頁，顯示為「詐騙網站警告」，提醒開啟的民眾，此網站可能會誘騙你執行一些危險的動作，例如安裝軟體、透露個人或財務資訊，如密碼、電話號碼或信用卡。紅底白字的警告，要民眾們秒懂此為詐騙，不要受騙上當。

實際轉貼該則簡訊，分享到「cofacts真的假的轉傳查證」line帳號查證，得到的結果是「網路上有人這樣回應這則訊息」，表示為「假的，連結導向釣魚網站，與真的郵件或是包裹配送查詢畫面不同」，最後提醒請勿受騙。

▲順豐速運在官網的問答和臉書粉絲團上po文，提醒民眾如果有收到盜用順豐的信件或簡訊，千萬不要相信。（圖／順豐速運臉書）

▲順豐速運在官網的問答和臉書粉絲團上po文，提醒民眾如果有收到盜用順豐的信件或簡訊，千萬不要相信。（圖／順豐速運臉書）

同一時間，從順豐速運線上客服聯絡，我們輸入簡訊通知的關鍵字，跳出來的選項最後一項是「關於惡意偽冒本公司信息釣魚提醒」，內容提到2種可能，一個是短信釣魚，第二種是郵件釣魚。短信釣魚提到，短信內容就和我們收到的簡訊相同，第二種是郵件釣魚，寄件名稱顯示為台灣順豐速運內部寄件人，但實際寄件IP位址卻不是台灣順豐速運。

再轉到順豐速運臉書粉專，小編直接po出釣魚信件和釣魚簡訊的圖解版，告訴網友不要上當，該則po文底下也有2名網友留言，「我有收到也有點開」和「我也有收到，請貴公司多宣導」等留言，小編留言回覆「請務必核實您所有的收/寄資訊之運單號碼，若有其他問題請洽客服專線」。《東森新媒體ETtoday》透過線上客服以及電話聯絡「順豐速運」，只得到會再與我們聯絡的消息，沒有取得他們有多少民眾受到影響和反應。

▲▼詐騙集團盜「順豐速運」logo傳訊息騙民眾，以「運送地址有誤」為開頭，騙民眾點進簡訊詐騙。（圖／記者陳詩璧截圖） 

▲該網址在檢舉過後，多出警示頁面，提醒民眾該網址有可能會誘騙民眾執行一些危險動作。（圖／記者陳詩璧截圖）

律師謝智潔表示，只要發覺有異狀或是被詐騙，要馬上報警或是打165反詐騙諮詢專線，報警的好處是最基本的入金帳戶會馬上變警示帳戶，讓詐騙集團沒辦法再騙下一個人，運氣好的話，或許錢還有辦法拿得回來。

相關新聞

台灣詐騙調查報告書
詐騙包裹每年逾千件！付款取貨了還有救　四大超商退款攻略一次看
2招式防堵包裹詐騙！專家籲「逆物流」追源頭　跨境包裹阻絕於邊境
1780元買回2塊肥皂！直擊遭騙過程　他要求止付見「1步驟」超詭異
超商資深店員靠3招「1秒辨識詐騙」！好心勸退領幽靈包裹堵詐
30年來累積擋下6億元詐騙　他在郵局的防詐人生
郵局阻擋詐騙案5年增加3倍　第一名不是六都
隱碼機制護個資、境外詐騙電話全KO　打詐綱領1.5版重點曝光
名人投資詐騙氾濫　行政院修法要求實名制「前端阻攔」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
士林夜市爆衝突！　3黑衣人翻桌砸攤
獨／特斯拉駕駛出面了！遭控插隊下車狂吼　他還原動怒真相
大甲媽要回家了　鎮瀾宮周邊上萬人潮炸裂
快訊／新北男下車開槍畫面曝光！1人中彈　後方還有小孩過馬路
劉雨柔爆雙面女星真實身分！　網驚：沒消音
吉祥物被球迷打頭暈眩嘔吐　味全龍發出聲明
狗狗遭棄養　「徒步64公里」跑回舊家

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搭台鐵隔壁乘客狂聊　她忍1hr受不了「拿手機做1事」！結局被讚爆

跨越大甲溪！大甲媽要回家了　鎮瀾宮周邊500公尺上萬人潮炸裂

「全牛齡」加牛將開放！消基會要抵制　食藥署：日本等5國早開放

「您的配送地址有誤」簡訊是詐騙　貨運業者PO文加掛對照圖澄清

開放全牛齡加拿大牛肉進口！　食藥署：最快下半年上路

星宇航空史上最低價！飛馬尼拉「來回5512元」端午連假也能飛

愛情學分全攻略　聯大助理教授帶學生參訪中壢美滿中心

明天進入梅雨季！鄭明典曝「今年比往年更乾」：還會缺雨一陣子

雞蛋有望降價！進口大舉抵台　蛋商公會：5月可能下修2~3元

企鵝妹「直播泡溫泉」一直叫　大尺度畫面曝！2萬人搶看：這免費的？

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

當舖槍擊主嫌「鯨魚」抵台　黃國昌發文揭凶殘黑歷史

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

再混啊！4人躺沙發偷懶　老闆一上樓集體彈起裝乖

搭台鐵隔壁乘客狂聊　她忍1hr受不了「拿手機做1事」！結局被讚爆

跨越大甲溪！大甲媽要回家了　鎮瀾宮周邊500公尺上萬人潮炸裂

「全牛齡」加牛將開放！消基會要抵制　食藥署：日本等5國早開放

「您的配送地址有誤」簡訊是詐騙　貨運業者PO文加掛對照圖澄清

開放全牛齡加拿大牛肉進口！　食藥署：最快下半年上路

星宇航空史上最低價！飛馬尼拉「來回5512元」端午連假也能飛

愛情學分全攻略　聯大助理教授帶學生參訪中壢美滿中心

明天進入梅雨季！鄭明典曝「今年比往年更乾」：還會缺雨一陣子

雞蛋有望降價！進口大舉抵台　蛋商公會：5月可能下修2~3元

企鵝妹「直播泡溫泉」一直叫　大尺度畫面曝！2萬人搶看：這免費的？

陸飯店「大廳睡沙發」一晚435元　遭官方立案調查！

扶輪社攜手中華聖母基金會　烘焙彩妝打造失智友善

星宇航空經濟艙喝得到暖胃熱湯　頭等艙開司米輕質薄毯5萬一條

徒手擋下滑行遊覽車！澎湖大力神者身分曝...笑稱神明默默保佑

韓毒品入侵補教區！未成年人涉毒案件激增304%　檢方要求法院判死

低調買小坪數房　師父卻提「做1事」才會旺！他傻眼：好頭痛

搭台鐵隔壁乘客狂聊　她忍1hr受不了「拿手機做1事」！結局被讚爆

三重半裸刺青男跪馬路中吸膠　超危險！警一把搶走帶回管束

鯉魚社區香菇因乾旱產量大減7成　竹山鎮公所籲菇控趁盛產季選購

怪租客一籮筐　內行傳授房東自保密技

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

生活熱門新聞

甜不辣店內用喝到飽！女大生清空整桶挨罵

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話戰翻

企鵝妹直播泡溫泉！「大尺度畫面」2萬人搶看

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚

拍片偷賣場飲料被檢舉　短髮妹：大不了坐牢

快訊／國道成「大型停車場」　紫爆路段曝

他買好市多冷凍莓　全家中獎發燒

妻點頭買「第6輛車」　真相笑翻千人

結婚6年，老公一夜之間變3歲！

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

馬「暴富」！　4生肖5月發了

阿伯騎代步車撞倒飲料箱！女店員無奈轉頭

好天氣要沒了！鋒面來襲冷雨彈炸北台

第一家飲料店恐收攤！Toyz：擋人財路

更多熱門

相關新聞

名人投資詐騙氾濫！　行政院祭實名制「前端阻攔」

名人投資詐騙氾濫！　行政院祭實名制「前端阻攔」

隨著網路科技發展，詐騙手法與型態也不斷翻新，近來出現冒用名人照片的手段，誘騙戒心低、慕名跟隨的受害者上當；為此，行政院著手修投顧法，明訂網路投資廣告必須要實名制，藉以追蹤不肖詐騙之徒。政務委員羅秉成接受《東森新媒體ETtoday》專訪時說，詐騙廣告最好是不要讓它上架，若有一個法據要求平台業者配合，在前期就能控制的好，就不用花大量功夫移除下架，「因為移除下架再怎麼快，都要時間」。但羅秉成也透露，政府目前正與業者談，希望下架時間再快一點。

打詐綱領1.5版重點曝光

打詐綱領1.5版重點曝光

郵局阻擋詐騙案5年增加3倍　第一名不是六都

郵局阻擋詐騙案5年增加3倍　第一名不是六都

30年來累積擋下6億元詐騙　他在郵局的防詐人生

30年來累積擋下6億元詐騙　他在郵局的防詐人生

超商資深店員靠3招「1秒辨識詐騙」！好心勸退領幽靈包裹堵詐

超商資深店員靠3招「1秒辨識詐騙」！好心勸退領幽靈包裹堵詐

關鍵字：

台灣詐騙調查報告書包裹詐騙貨運簡訊你地址寫錯澄清

讀者迴響

熱門新聞

甜不辣店內用喝到飽！女大生清空整桶挨罵

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話戰翻

蕾菈懷孕6月羞認「昨天才行房」！

企鵝妹直播泡溫泉！「大尺度畫面」2萬人搶看

邱瓈寬兒子成183CM鮮肉！　「加入台饒廠牌」21歲現況曝

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚

爽男擁6妻　「訂製6m大床」每天睡一起

參加完鄰居喪禮「他竟慘死家中」　同桌5人全送醫

歐陽娜娜緊身私服曝「真實身材」！

忘記拿東西！人妻下車遭丈夫倒車撞死

企業老闆遭詐　「喂」一聲2100萬元沒了

狠母拿女兒換毒品　她穿Elsa洋裝遭性侵亡

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

「千年一遇空姐」生日曬超音波照報喜

拍片偷賣場飲料被檢舉　短髮妹：大不了坐牢

更多

最夯影音

更多
遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳
納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面