「您的配送地址有誤」簡訊是詐騙　貨運業者PO文加掛對照圖澄清

▲詐騙集團以「配送地址有誤」為開頭傳簡訊給民眾，誘使民眾點進連結，進而詐騙，簡訊電話開頭的「+62 821」。（圖／記者陳詩璧截圖）

記者陳詩璧／台北報導

台灣詐騙調查報告書4月24日這周鎖定包裹詐騙，《東森新媒體ETtoday》針對各種包裹詐騙的可能手法來剖析，除了貨品送抵時會收到簡訊通知貨已抵達門市、民眾在常收件的包裹收到幽靈包裹之外，還有詐騙集團假造「順豐速運」網站、網頁，從海外傳送簡訊到民眾手機，點開連結發現網站的頁面很擬真，分頁選項卻只有「運單追蹤」能用，就有民眾點開，差點被騙，搜尋順豐速運官網和FB社團，發現他們也是受害者。

又有簡訊詐騙了嗎？民眾手機收到一封電話開頭為「+62 821」，不是02或是+886的簡訊，內容只有「由於您的配送地址有誤，導致無法順利送達，請重新填寫配送地址」，點進網頁後，看到的是盜用「順豐速運」的LOGO，和官網比對，少了「順豐速運」4個字，分頁選項包括了運送跟服務支援都不能點選，只有出現「運單追蹤」，列出來的運單號碼跟簽收日期，底下一長串的配送日期和資料都和購買大陸物品集運的方式類似。

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▲詐騙集團盜「順豐速運」logo傳訊息騙民眾，和官網上的logo比對，發現少了「順豐速運」4個字。（圖／（左圖）記者陳詩璧截圖、（右圖）順豐速運官網）

只有「運單追蹤」能點 假網站從混淆民眾認知引導詐騙

網頁上包括了收到配送明細，2月7日在【北區項目營業部】完成分揀，準備發往集散點，2月9日的通知寫到，快件正在派送，順豐已開啟安全呼叫保護您的電話電話隱私請放心接聽。但是2月10日卻出現配送地址有誤，導致無法配送，付清運費後將重新配送，最底下出現「安排重新配送」的選項。

▲點進簡訊上所附的連結，發現選單上只有2個選項能選，一個是「運單追蹤」另一個是「安排重新配送」。（圖／記者陳詩璧截圖）

實際上到順運速運網站和臉書，發現有心人士盜用公司名稱設置假網頁，並且透過簡訊發送簡訊，吸引民眾點選匯款，過了10天，再點進去該連結，發現該網頁已變成警訊網頁，顯示為「詐騙網站警告」，提醒開啟的民眾，此網站可能會誘騙你執行一些危險的動作，例如安裝軟體、透露個人或財務資訊，如密碼、電話號碼或信用卡。紅底白字的警告，要民眾們秒懂此為詐騙，不要受騙上當。

實際轉貼該則簡訊，分享到「cofacts真的假的轉傳查證」line帳號查證，得到的結果是「網路上有人這樣回應這則訊息」，表示為「假的，連結導向釣魚網站，與真的郵件或是包裹配送查詢畫面不同」，最後提醒請勿受騙。

▲順豐速運在官網的問答和臉書粉絲團上po文，提醒民眾如果有收到盜用順豐的信件或簡訊，千萬不要相信。（圖／順豐速運臉書）



同一時間，從順豐速運線上客服聯絡，我們輸入簡訊通知的關鍵字，跳出來的選項最後一項是「關於惡意偽冒本公司信息釣魚提醒」，內容提到2種可能，一個是短信釣魚，第二種是郵件釣魚。短信釣魚提到，短信內容就和我們收到的簡訊相同，第二種是郵件釣魚，寄件名稱顯示為台灣順豐速運內部寄件人，但實際寄件IP位址卻不是台灣順豐速運。

再轉到順豐速運臉書粉專，小編直接po出釣魚信件和釣魚簡訊的圖解版，告訴網友不要上當，該則po文底下也有2名網友留言，「我有收到也有點開」和「我也有收到，請貴公司多宣導」等留言，小編留言回覆「請務必核實您所有的收/寄資訊之運單號碼，若有其他問題請洽客服專線」。《東森新媒體ETtoday》透過線上客服以及電話聯絡「順豐速運」，只得到會再與我們聯絡的消息，沒有取得他們有多少民眾受到影響和反應。

▲該網址在檢舉過後，多出警示頁面，提醒民眾該網址有可能會誘騙民眾執行一些危險動作。（圖／記者陳詩璧截圖）

律師謝智潔表示，只要發覺有異狀或是被詐騙，要馬上報警或是打165反詐騙諮詢專線，報警的好處是最基本的入金帳戶會馬上變警示帳戶，讓詐騙集團沒辦法再騙下一個人，運氣好的話，或許錢還有辦法拿得回來。