世界女性第一人！　董紅娟「全征服」14座8000米級高峰

▲ 董紅娟成功登頂所有14座海拔8000米級高峰計劃。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

西藏自治區登山協會消息，中國登山者董紅娟（又名靜雪）於4月26日下午5時42分登頂海拔8027米的希夏邦馬峰，並於30日晚獲得國際登山登頂認證網站8000ers.com認證，成為全球首位登頂全部14座海拔8000米級高峰的女性。

陸媒《澎湃新聞》指出，希夏邦馬峰是董紅娟攀登14座海拔8000米級高峰計劃中的最後一站。現年42歲的董紅娟於2013年登頂珠穆朗瑪峰，2014年登頂卓奧友峰、迦舒布魯姆Ⅱ峰，2017年登頂喬戈裏峰、南迦帕爾巴特峰、迦舒布魯姆Ｉ峰，2018年登頂幹城章嘉峰、洛子峰、布洛阿特峰，2021年登頂安納布爾納峰，2022年登頂馬卡魯峰、道拉吉裏峰、馬納斯魯峰。

國際登山登頂認證網站8000ers.com首頁介紹，「對於所有關心真正峰頂的登山者和登山愛好者來說，這是一個歷史性的日子，來自中國的董紅娟成為第一位登上14座海拔8000米級高峰的真正頂峰的女性。」

西藏登山協會29日在拉薩舉辦慶功宴，董紅娟身著藏裝出席，並且接受西藏登山協會頒發的登頂證書，8000ers.com認證真正頂峰是海拔8027米的東峰。

▲ 董紅娟在海拔8027米的希夏邦馬峰頂 。（圖／翻攝 新華社）

董紅娟表示，「我在2018年攀登希夏邦馬峰，隨後發現自己登頂的是中央峰。剛開始攀登完全是出於好奇，後來知道有這個（8000米山峰攀登者）名單後，就希望上面能有中國人的名字。」

西藏自治區登山協會主席次仁桑珠說，「董紅娟堅韌不拔、永不放棄的品格，是登山精神的最好詮釋，代表了中國女性的力量。」

根據8000ers.com網站介紹，一些山峰存在海拔高度接近主峰的副峰，一些登山者會「誤將登上副峰當作登頂主峰」。因此，許多登山者的登頂認證存在爭議。「為了準確抵達所有山峰的最高點，董紅娟重復攀登希夏邦馬峰、馬納斯魯峰、布洛阿特峰、安納布爾納峰和道拉吉里峰。」

雖然全球尚無官方組織或機構對登頂進行認證或統計，但由登山人士運維的統計網站8000ers.com專門收集14座8000米級山峰登頂信息，其登頂認證在國際登山界具有廣為認可的權威性。

據了解，希夏邦馬峰位於西藏日喀則市聶拉木縣境內，是世界第十四高峰，也是唯一一座完全位於中國境內的海拔超過8000米的高峰。

此前數年，中國女性登山者羅靜登頂13座8000米以上高峰的資料已提交8000ers.com認證，隨後她於2018年9月29日攀登希夏邦馬峰。但羅靜下山後通過回看攀登終點的影片並向多方求證，公開承認本次登頂並未到達希夏邦馬峰主峰，而是海拔8012米的中央峰偏南側山脊某處。