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名字叫玉山！　他花27年終於攻頂玉山

▲▼高玉山用27年換攻頂一回。（圖／高雄市教育局提供）

▲高玉山用27年換攻頂一回。（圖／高雄市教育局提供）

文／中央社

有事者事竟成！高雄市鼓山國小校長高玉山從小就被問有沒有登過玉山，為實現此心願，他從學生時起開始登玉山，但歷經4次挑戰、直到27年後才成功攻頂。他刻下石印「曾登玉山絕頂人」紀念。

「站上玉山山頂，我終於實現比玉山還高的心願！」56歲的高玉山說，自己從小到大常被問「登過玉山嗎？」「你比較高還是玉山比較高？」為了實現此心願，他從學生起開始攀登玉山，卻歷經了4次挑戰、27年後才成功攻頂。

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澎湖望安島出生的高玉山說，出生時間是清晨，當時剛下過雨，天氣非常好，爺爺遠眺東方中央山脈矗立在眼前，玉山隱約可見，就為他取名「玉山」。期望他健康長大，如玉山高聳挺拔。

身高176公分的高玉山人如其名，且從小就身體很好不太生病，國小畢業就超過170公分。很多人對他的名字感到好奇，學生、家長也常問「校長有登過玉山嗎？那是你高？還是玉山比較高呢？」他常是笑著說登過，但實際上攻頂過程歷經艱辛。

高玉山在第4次攀登玉山才成功攻頂，前3次都是人已經爬到排雲山莊登山口，但被大雪、颱風與大雨阻礙，在27年後才成功完成心願。

高玉山說，自己第一次登玉山是民國75年還在念台南師專時，當時在排雲山莊遇上一場大雪，雪高及膝，整座山被雪覆蓋成銀白色世界，領隊擔心安全只好取消登頂行程，當時第一次見到雪景迄今印象深刻。

後來出社會因教職繁忙，第2次要登玉山已是10年後，85年他和當時女友到了排雲山莊準備清晨攻頂，當晚氣象局卻突然發布颱風警報，2人只得無奈下山，下山時還走錯路，遇到斷崖崩壁，沿路經歷滿是驚魂。

馬玉山笑著說，第3次攀登玉山又是一個10年過去。95年人都已到了排雲山莊，眼看山頂已在眼前，但雨下了一整夜。嚮導一句「山永遠在那裡，為了安全還是下次再來吧！」

直到102年時，高玉山和同事組隊前往，記取前3次都因天候不佳取消，這次刻意選在夏季成行，終於在第4次攻頂成功。他說，站上標高3952石板上，體會爺爺為他取名「玉山」原因。但不同的是，阿公當時是遠眺玉山，而他終於站在玉山頂看玉山，發現天很大、玉山很高。

高玉山用27年的時間完成攻頂玉山心願，當時他為自己刻了石印「曾登玉山絕頂人」紀念。高玉山說，自己也用這種毅力完成校長甄試，協助家鄉撰寫「望安鄉誌」。更常以自身經驗鼓勵學生，面對任何事，只要立定志向去做，不在乎時間長短，終究會成功。

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