▲曾格爾公開登頂馬納斯魯峰的證書。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）



網搜小組／劉維榛報導

「登山女神」曾格爾爆出偷吃陳姓富商，正宮憤而提告並求償200萬，不過曾格爾的律師否認指控「約泡」。另外，曾格爾登上馬納斯魯也被質疑真實性，因此她也PO出證書反擊，無奈風波未能止血，有網友留言「還我捐的錢」，而曾格爾也親自回應8個字，並給予退款程序。

曾格爾28日深夜在臉書公開登頂馬納斯魯峰（Manaslu）的證書，「我本人曾格爾，在2022年10月4日無氧登頂世界第八高峰Manaslu。」

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曾格爾也在文末強調，非常樂意公開手機檔案以供驗證，子虛烏有的事情請勿再以訛傳訛，「如果後續仍有不實的報導與惡意抹黑，造成的傷害我將考慮追究法律責任，感謝大家的關注，就讓登山回歸單純的登山活動。」

不過留言串中，有網友回覆「還我捐的錢」，隨即引發510人按讚。對此，曾格爾也親自回應8個字「沒問題，請聯繫平台」，並公開退款程序「您當初捐款時的頁面，請您在上面直接退款即可，聯絡信箱gracetseng0821@gmail.com、service@wabay.tw」。

事後，該名網友也回報後續，「平台有回應我了！」引發其他網友驚呼，「漢子！佩服」、「了不起，負責」、「連這個也要討回來，我服妳了」。

▼網友討回捐款，曾格爾也公布退款程序。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

