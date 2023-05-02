「面對外來威脅我們冷靜、沉著應對」　蔡英文：讓世界看到台灣決心

▲總統蔡英文出席FAPA四十週年慶祝餐會。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和、呂晏慈／台北報導

總統蔡英文1日晚間出席由台裔美國公民組成的台灣人公共事務會（FAPA）1日晚間舉辦40周年慶祝晚會，2日她再次透過臉書重申，即使面對外來的威脅，但是我們冷靜、沉著應對，堅定守護台海的和平，也讓世界與國際民主夥伴，看到台灣的決心。

FAPA昨天晚間在台北舉辦40周年慶祝晚會，包括蔡英文、副總統賴清德都與會致詞，美國前國家安全顧問、競選共和黨下屆總統提名人的波頓（John Bolton），以及聯電前董事長曹興誠分別登台發表談話。

蔡英文致詞時表示，這幾年台美關係有許多實質進展，包括通過許多挺台法案與決議，推升了台美關係，也支持台灣強化自我防衛的能力，雙方交往準則的修訂，讓台美高層官員可以進行互訪，許多交往的限制也逐漸放寬，台美關係進展都是因為FAPA的好朋友們在美國長期耕耘，不斷透過各種方式，把台灣的聲音傳遞給國際朋友，讓台灣開拓了更大的能見度，「我們都是Team Taiwan的一份子，我們一起挺台灣」。

對於中國透過軍演刻意升高威脅，蔡英文表示，這影響印太區域穩定及和平，但台灣冷靜、沉著應對，堅定守護台海和平，也讓世界與國際民主夥伴看到台灣的決心。她說，請各位放心，台灣人會堅守在民主自由的最前線，捍衛好不容易才爭取到的民主、自由、人權，相信FAPA也會繼續一起努力，讓台美關係繼續升溫，台灣這座民主堡壘更加鞏固。

蔡英文2日再次透過臉書表示，40年來，許許多多FAPA的前輩，都在美國國會山莊第一線，到處為台灣奔走、發聲。這些長期耕耘與紮實的草根工作，奠定了現在美國跨黨派支持台灣的重要基礎，FAPA真的是台灣推動國民外交的重要先鋒。

蔡英文特別重申，即使面對外來的威脅，但是我們冷靜、沉著應對，堅定守護台海的和平，也讓世界與國際民主夥伴，看到台灣的決心。她說，感謝所有FAPA的好朋友，在海外一起積極守護台灣，「我們都是Team Taiwan的一分子，一起挺台灣！」

▼總統蔡英文出席FAPA四十週年慶祝餐會，圖左為前美國白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／記者李毓康攝）

