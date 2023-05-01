蔡英文出席地方創生論壇　「青年是創意引擎、政府是協助齒輪」

▲總統蔡英文出席「2023地方創生論壇暨展覽市集」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文1日出席「2023地方創生論壇暨展覽市集」時表示，很高興看到越來越多年輕朋友，投入地方創生的行列，自己的家鄉往前走一步，台灣就往前成為更好的國家。她說，國發會已經推出一系列計畫，串接地方的人脈，提供中央、地方各部會的豐富資源，讓年輕人勇敢實現想法，一起返鄉做地方創生，為地方創造生機。

蔡英文表示，從行政院長陳建仁的神態可以看出，他非常沉浸在地方創生的工作，請大家放心，政府非常支持地方創生，而她還沒擔任總統前，就非常關心地方創生的發展，當時曾到各地，看到年輕人對家鄉不只很有想法，還很有做法，年輕人用創意的方式，凝聚共識、深耕地方。

蔡英文指出，在她的第一個任期，就決定要大力推動地方創生，而在副總統賴清德擔任行政院長任內，就開始推動相關計畫，之後的每一任行政院長也都給予支持，經過大家努力，地方創生的成果，在台灣各地開花，也成為台日之間交流、合作的新典範。

蔡英文提到，在活動中播放的影片中，有4位青年代表，分別來自原鄉、客庄、離島等地，在不同領域推動地方創生，不僅深具代表性，也帶動地方新一輪的發展。影片中的其中一位代表邱星崴，她認識很久了，今天也來到現場。她說，邱星崴在苗栗南庄，不只經營年輕人的據點，還在南庄創造了「幸福巴士」，解決長輩的交通問題，也吸引更多的觀光客。

蔡英文認為，邱星崴跟很多投入地方創生的好朋友一樣，他們不改其志，全心全意，從年輕時就投入到現在，令人感動，也希望他們繼續帶動風潮，讓更多年輕人投入地方創生，政府一定會盡全力給大家支持。

蔡英文表示，今天現場還有許多積極改變地方的青年代表，像是台南七股「漁鄉文化」、馬祖「島之島」團隊、新竹「見域工作室」及新北坪林「台灣藍鵲茶」等。

蔡英文指出，很高興看到越來越多年輕朋友，投入地方創生的行列。他們做的內容都不一樣，但是出發點都很簡單，就是改變台灣，從家鄉開始。自己的家鄉往前走一步，台灣就往前成為更好的國家。

蔡英文談及，邱星崴曾經寫一封信給她，內容提到很多台灣推動地方創生應該要改進的地方，也提到許多返鄉年輕人的困境。看完信之後，她覺得很有道理也很動人，所以將信轉交給國發會龔明鑫主委，請國發會要拿出辦法，幫助返鄉的年輕人。

蔡英文認為，現場所有青年代表都是地方上「創意的引擎」，政府會做「協助的齒輪」，陪伴大家改變心愛的家鄉，我們不會讓大家孤單。

蔡英文指出，現在國發會已經推出一系列計畫，串接地方的人脈，提供中央、地方各部會的豐富資源，讓年輕人勇敢實現想法，一起返鄉做地方創生，為地方創造生機。

▼總統蔡英文出席「2023地方創生論壇暨展覽市集」。（圖／總統府提供）

