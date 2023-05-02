美國偏好的台灣候選人？　3位美台海權威專家解讀

▲ 美方專家對台灣大選候選人的看法 。（圖／翻攝 中評社）

記者任以芳／綜合報導

美國權威台海問題專家卜睿哲1日稱，美國對於台灣候選人沒有偏好，終歸要由台灣選民來決定他們的領導人。重要的是，台灣領導人的利益與美國是否重疊契合。另一位知名台海專家葛來儀則表示，美國不喜歡意外，最起碼台灣民選領導人與美方要有好的磋商和溝通管道。

根據香港《中評社》報導，布魯金斯學會與美國德國馬歇爾基金會昨1日聯合舉行美台關係研討會，三位美方台海問題專家被問及，「2024年台灣大選選戰即將展開，各黨正在考慮各自的候選人，什麼樣的候選人最符合美國的利益？換句話說，美方最想聽到候選人傳遞什麼樣的訊息？」

前美國在台協會（AIT）理事主席、布魯金斯學會非常駐高級研究員卜睿哲（Richard Bush）首先指出，2000年大選之前，當時他是AIT主席被美國政府派去傳遞訊息，「第一，美國沒有偏好，要由台灣選民來決定他們的領導人。重要的是，台灣領導人的利益與美國的利益是否重疊和契合。」

關於此次選舉，卜睿哲從更廣的角度看，認為很重要的是台灣選民投票的時候做出好的選擇。候選人將呈現對於台灣面臨的許多不同的問題有兩三種不同的手法。這個一攬子政策要詳細、全面、有實質性和聰明。台灣人民值得好的選擇。如果因為政治或其它事情而拒絕好的選擇，會令人感到羞愧。

前白宮國安會中國事務主任、布魯金斯學會台灣項目主席何瑞恩（Ryan Hass）表示，台灣有強勁、堅實、豐富的管治為台灣的未來提供樂觀的希望，符合美國的利益。因為台灣人民對未來越有信心，外來插手干預在台灣政治產生裂痕的空間就越小。「那從根本上符合美國的利益。」

美國德國馬歇爾基金會印太項目執行主任葛來儀（Bonny Glaser）表示，「被問到這樣的問題時，同意卜睿哲說的，美國沒有偏好。」

她強調，「美方希望台灣有樂於向美國提供訊息（forthcoming）領導人和政府，因為美國不喜歡意外，就像台灣不喜歡美國有意外一樣。美方想要好的磋商，特別是考慮到現在的風險和台海升高的緊張。美方希望台灣終究是由民選產生的政府代表台灣人民的意見。最起碼我們有好的溝通管道。」