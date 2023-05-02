好市多A肝莓果爆美國3月就通報！　業者「還原始末」道歉了

▲好市多販售科克蘭冷凍3種綜合莓驗出A肝病毒風波仍持續延燒。（圖／食藥署提供）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多4月28日傳出「Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓（產地：智利、規格：1.81kg/包）」檢出A肝病毒陽性，雖緊急下架但已銷售1.7萬公斤，更被立委爆出3月美國就已發出通報預防性下架回收，業者卻繼續販售引發恐慌。對此，好市多也發出最新聲明致歉並同步「還原事件始末」。

國民黨立委王鴻薇5月1日上午召開記者會指出，相關冷凍莓果問題於今年3月美國就已發出通報，好市多早就應該依法預防下架回收，業者卻還繼續販售引發恐慌；食藥署則回應確實在3月19日收到「冷凍有機草莓（產地：墨西哥）」受A型肝炎病毒污染之食品回收警訊事件，但同日查詢國內無相同批次產品之輸入紀錄，並至好市多抽驗自同產地（墨西哥）輸入之另一款「Kirkland Signature冷凍草莓」進行A型肝炎病毒檢驗，結果為陰性。

對此，好市多發出最新道歉聲明並還原「事件始末」，業者表示今年3月美國FDA所檢出之#904984科克蘭冷凍有機草莓（產地：墨西哥）與此事件商品#1010598 科克蘭冷凍3種綜合莓（產地：智利）有效日期為2023年9月19日之商品，是不同的產品，台灣好市多並沒有進口今年3月美國FDA所檢出之商品。

而在日前收到邊境檢驗通知時便已經將此事件商品自各賣場、線上通路全數下架，並持續積極配合主管單位指示辦理，向會員發出召回通知、開設專屬退貨櫃台、提供會員相應之醫療支援服務、增開客服專線服務會員、主動且不斷聯繫溝通和關心購買此商品會員的健康狀況；截至5月1日中午12點已撥出超過2萬3千通電話，至4月30日下午9點前則已收到6970包退回商品。

好市多最新聲明如下：

有關近期科克蘭冷凍3種綜合莓檢出A型肝炎汙染事件，所造成的困擾與不安，好市多對此事件之發生深感抱歉，也非常感謝會員從事件發生以來給予好市多的支持與關注。

為避免不必要的疑慮，好市多認為有義務公告事件的始末。今年3月美國FDA所檢出之#904984科克蘭冷凍有機草莓（產地：墨西哥）與此事件商品#1010598 科克蘭冷凍3種綜合莓（產地：智利）有效日期為2023年9月19日之商品，是不同的產品，而台灣好市多並沒有進口今年3月美國FDA所檢出之商品。

好市多收到邊境檢驗通知時，便已經將此事件商品從各賣場及線上通路全數下架，並持續積極配合主管單位的指示來辦理，向會員發出召回通知、開設專屬退貨櫃台、提供會員相應之醫療支援服務、增開客服專線服務會員、主動且不斷聯繫溝通和關心購買此商品會員的健康狀況。

截至5月1日中午12點，好市多已撥出超過2萬3千通電話；截至4月30日下午9點已收到6,970包退回商品。

好市多所販售的產品皆遵循台灣政府法令規定。採購於挑選品項時皆有一定流程控管其品質。 台灣好市多執行冷凍即食蔬果，產品進賣場後每品項一年檢驗2次，項目包括腸桿菌科、沙門 氏菌、農藥殘留等431項。在邊境報驗前，每批冷凍莓果都會做農藥殘檢驗等431項，沒問題才報驗。

原對工廠要求每批出貨前要檢驗病原菌(（門氏菌、產志賀毒素大腸桿菌STEC，環境衛生檢查 李斯特菌）未來會每批出貨要求增加檢驗A型肝炎病毒，沒有問題才可出貨。此外，依照好市多品保政策要求，製造廠商每年還必須委託第3公證單位，如SGS、Intertek、Primus等，進行食品安全稽核，並需達到好市多標準。

好市多會持續全力配合主管單位積極處理並協助會員服務溝通，未來好市多也將加強品管與提升檢驗能力，以維護會員之權益。

會員有任何問題，請洽台灣好市多客服中心449-9909（市話請直撥不加區碼，手機撥打請加02，服務時間：周一至周日 9:30am～9:30pm）。