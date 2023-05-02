好市多爆A肝莓果！立委批下架慢　副署長喊冤：食藥署很忙但沒怠慢

▲民進黨立委鍾佳濱、陳靜敏、陳培瑜召開「賣A肝莓!消費者健康誰把關?民眾受損廠商甩鍋，食藥署接受嗎?」記者會。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

好市多熱門商品「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，對於外界質疑食藥署動作太慢，食藥署副署長林金富2日表示，3月19日收到國際警訊後，食藥署發現同批號冷凍「草莓」並未輸入台灣，但食藥署加強檢驗，並在邊境發現一批智利綜合莓果有病毒，食藥署第一時間一葉之秋，針對各國輸入莓果加強查驗，一刻都沒有慢下來。

民進黨立委鍾佳濱、陳靜敏、陳培瑜召開記者會，質疑食藥署動作太慢，對此，鍾佳濱質疑，拖這麼久，食藥署在忙什麼？根據報導FDA3月就收到警訊，當時抽查沒有問題，直到高雄市衛生局抽查才發現。到目前為止，只有高雄市政府衛生局根據傳染病防治法裁罰業者，但根據食安法，這可以按次裁罰、從6萬到2億，這批進口A肝莓有1萬7千公斤，下架的只有幾百公斤，這麼大的數量流入市面、不用開罰嗎？

鍾佳濱指出，到底A肝莓是在哪個過程中染上病毒？同樣品牌有來自智利跟墨西哥，這批病毒是來自產地墨西哥、包裝生產線、倉儲運輸過程還是終端大賣場？疫調部分要查明清楚，同品牌產品包含酪梨醬、冷凍四季豆仍然在銷售，食藥署應該根據食安法規定，儘速對產品抽樣檢測。

陳靜敏指出，一個食品衛生這麼多年都管不好，若能及時處理對於民心安全比較有保證，不論是施打疫苗或是免疫球蛋白都要儘快處理，雖然A肝可能會自行痊癒，但對於年長或者是已經有B肝、C肝的個案來說，造成後續猛爆性肝炎仍然有千分之三的致死率。

陳靜敏指出，若食藥署該作為而不作為，會引起民心相當的恐慌。如果已經購買或食用的民眾不用太慌張，但還是要為自身安全把關，因為潛伏期就是60天，從食用起60天為限，若有發現發燒、全身倦怠、腹痛甚至黃疸，就可能感染，可到感染腸胃科、感染科、家醫科就醫，讓醫生比較好判斷是否有A肝，也不要再生食。

陳培瑜指出，教育部跟農委會也必須要加速推動食農教育，很多爸媽都會用莓果幫家人做優格跟精力湯，大家原本相信是安全的，卻沒有想到可能染上A肝，有沒有可能用在地、原生的水果替代？呼籲教育部找時間討論，如何協同相關部會加強食農教育，讓家長在日常食物選擇上，利用台灣本土的食物減少碳排放。

林金富表示，3月19日收到國際警訊後，食藥署第一時間搜尋系統，發現美國發布警訊的冷凍草莓同批號未輸入台灣，當下沒有立即風險，食藥署第一時間發佈消費者紅綠燈，告訴民眾同批號草莓沒有輸入。

林金富指出，食藥署也對後市場積極查核，雖然同批號草莓沒有輸入，但國際警訊不一定最即時，還是對後市場再查核，也擴大對各國莓果查核，好市多被查獲不合格的不是草莓，而是其他綜合莓果，食藥署第一時間一葉之秋、見微知著、擴大風險管控，針對各國輸入莓果加強查驗，食藥署一刻都沒有慢下來。

林金富表示，3月19日美國FDA發布的是冷凍有機草莓、產地在墨西哥，食藥署認為風險有增加，都在邊境加強查驗，發布紅綠燈完之後並非沒有作為，邊境是第一個關口，食藥署第一時間就設下柵欄、把抽驗比例增加。好市多已經被食藥署定為逐批查驗，邊境已經攔下。

林金富指出，這個品牌被驗出有A肝病毒，因此要銷毀，食藥署第一時間在邊境設下柵欄，就發現3月17日有一批智利來的綜合莓果，4月10日就檢出有病毒，假設沒有加強邊境就攔不到，食藥署一刻都沒有慢，此時發現風險已經到家門口。

林金富表示，在邊境發現之後，就啟動後市場，把類似產品再掃一遍，那個產品來自墨西哥，正是因為在邊境發現智利這批不合格，之前輸入的也要再驗一遍，就抓到這一批。

林金富指出，食藥署第一時間發布國際警訊，同時在邊境設下柵欄，並立刻在市場掃一遍，來自這兩個產地都有風險，食藥署都沒有放鬆，A肝發現時就啟動跨部會合作，食藥署真的很忙，但都沒有怠慢。

至於可不可以開罰？林金富表示，已經責成地方衛生署做相關調查程序，要給業者陳述意見，目前蒐證已經差不多，食安法絕對可以開罰6萬到2億，會按照資本額跟違規情形加重處分。

林金富指出，加強抽驗檢測部分，有五批輸入的都去掃一遍，絕對沒有怠慢，一定會加強檢驗，目前依照食安法規定，上市上櫃食品業者都要設立檢驗室，好市多並未上市上櫃，但好市多是連鎖業者，應該要設置食品安全監測計畫，要定期自主管理、送驗，尤其現在高風險的莓果類，若未檢測合格不能上架。

林金富說明，食安的管理是從產地到餐桌，已經啟動國際間合作、發布警訊，很多國家看到台灣發布的警訊也立刻來詢問，這是國際合作的案例，食安法中有設置食安基金，消費者可以依法申請，有任何權益損失，政府一定會為消費者把關。