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好市多品管變鬆了？會員見「神級冰淇淋」這幕嚇傻：吃進嘴就完蛋

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲冰淇淋外包裝破大洞。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者朱祖儀／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）進口產品「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出「A型肝炎病毒」，引發眾多消費者恐慌，沒想到現在又有產品品管掀起討論。一名網友最近去好市多消費，看到曾被眾多會員瘋搶的神級冰淇淋，外包裝竟然破了大洞，還能直接看到內容物，不少人看到氣喊「好市多品管越來越鬆！」

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出數張照片，看到好幾箱冰淇淋擺放在冷凍庫裡面，但仔細一看卻發現外包裝竟是破裂的，甚至能直接看到裡面的冰淇淋，且不只一盒有這樣的情形，讓她看了相當傻眼，直嘆「這品管…」。

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▲▼。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼可以直接看到內容物。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

不少人看到後紛紛表示，「好可怕」、「碎片不小心吃進嘴巴不就完蛋了」、「好市多螺絲鬆了」、「品管越來越差，年費卻越來越高」、「看了會怕」、「好市多的品管就是消費者啊，難道你不知道？」「破洞那麼大，補貨的人還可以視而不見，這才厲害」、「碎片不會飛進去嗎」，還有人分享「這碎片至少有顏色，提拉米蘇更要小心！我遇過提拉米蘇透明盒子碎裂成小尖片，沒注意吃進肚內就大條了」。

也有網友猜測，「會不會是有人摔破放回去的」、「連外箱都有破掉，可能是整箱摔過吧，或許是收貨課也或許是鋪貨人員，可能拉貨時這箱有摔到」、「這不太算品管，應該是他們推貨太暴力」、「外箱爛成這樣，員工摔到的吧？」

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