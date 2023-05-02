好市多2瓶鮮奶「不到100元」　他以為看錯！結帳店員也傻了

▲豐力富鮮奶2瓶價格竟不到百元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多除了科克蘭鮮奶，也有豐力富與義美鮮奶可選購，一名男網友驚呼，昨（1）日看到豐力富鮮奶價牌異於便宜，就連結帳時，店員也狂確認帳單金額，真的是一組（2瓶）只要95元，而原PO一次買了4瓶喝爆。真相神展開，原來期限只到5月4日，引發網友笑虧「可以洗牛奶浴了！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，昨日逛到冷藏櫃區，發現豐力富全脂鮮奶一組（2瓶）只要95元，揉一揉眼睛確認價牌，真的是百元有找，於是他手滑買了兩組（4瓶）。

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原PO笑虧直呼，本以為看錯，結果真相非常合理，因為鮮奶效期只到5月4日。更爆笑的是，櫃台店員結帳時，對於這罕見價格感到納悶不已，「也很懷疑看了帳單許久！」

文章曝光後，一票會員驚呼「我兒子一天可以喝掉一瓶」、「可以洗牛奶浴了」、「買來結牛奶冰，超划算...這種超高溫殺菌還OK的」、「準備喝到吐奶了」、「紐西蘭鮮奶來說，好市多真的便宜很多，超市一公升裝99元」。

不過也有人直言喝得不習慣，「我以為好市多的鮮奶都是一補貨就賣完，結果居然會放到變即期品」、「味道整個奶粉味」、「這款喝了會拉肚（有乳糖不耐症的人會拉）」、「昨天中壢效期一樣，但還是原價」、「我買4組！結果像喝水的口感，可能不習慣」。

最後有神人分享，「這個鮮奶煮鍋燒意麵很好吃欸」、「我也會買～一些用制冰盒結凍保存，泡咖啡牛奶或是奶茶可以用」、「這種即期買回來做優格剛好」、「買回家煮牛奶鍋超划算啊」、「做成牛奶冰塊，丟在咖啡或其他飲料中」。

▼會員也驚呆。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

