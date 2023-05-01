▲好市多莓果爆A肝病毒！藍委批食藥署無作為，吳秀梅：3月就稽查。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

好市多熱門商品「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，國民黨立委王鴻薇今（1）日根據消基會資料指出，今年3月美國已發出通報，好市多早就應該依法預防下架回收，業者卻還繼續販售，引發恐慌。食藥署傍晚回應，3月19日就收到警訊，3月20日也至好市多公司抽驗同產地輸入另一款產品，但當時檢驗結果為陰性。

王鴻薇上午召開記者會指出，好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒，主管機關食藥署應該發布消費警訊，對企業進行行政查核或封存，通通沒有處理，王鴻薇要求食藥署開罰好市多，協助民眾求償。

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食藥署長吳秀梅表示，食藥署監控國際食品警訊，於3月19日收到「冷凍有機草莓(產地：墨西哥)」受A型肝炎病毒污染之食品回收警訊事件，同日查詢國內無相同批次產品之輸入紀錄，於3月20日透過消費者紅綠燈發布國際警訊，另至好市多公司抽驗自同產地(墨西哥)輸入之另一款「Kirkland Signature冷凍草莓」，進行A型肝炎病毒檢驗結果為陰性。

食藥署即擴大各國莓果產品邊境檢驗A型肝炎病毒，其中於3月27日報驗之好市多公司自智利輸入「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品（覆盆莓、藍莓、黑莓），經抽驗於4月10日晚間檢出A型肝炎病毒陽性，該批產品退運銷毀。

此外，食藥署立即啟動後市場查核機制，於4月11日會同高雄市政府衛生局前往好市多公司稽查及抽驗不同批次之案內產品共5件，並命好市多公司將同品項之全部產品預防性下架。上述抽驗產品於4月28日完成檢驗，其中4件為陰性、1件為陽性，食藥署於當(4/28)日發布新聞稿對外說明。另外，食藥署並已要求20個電商平台應將案內違規產品全面下架。

▼食藥署回應王鴻薇莓果稽查。（圖／食藥署提供）